Motorrad auf B72 weggerutscht – Lenker unverletzt

Am Samstagnachmittag rückte die Feuerwehr Krieglach zu einem Motorradunfall auf der B72 in Richtung Alpl aus. Der Lenker blieb unverletzt, ausgetretene Betriebsmittel mussten jedoch gebunden werden.

Um 14.42 Uhr wurde die Feuerwehr Krieglach am Samstag, dem 18. Juli 2026, per Sirenenalarm auf die B72 gerufen. Der Einsatzort lag im Bereich Alpl. Die Alarmmeldung lautete: „Motorrad weggerutscht – Betriebsmittel binden.“ Neben der Feuerwehr war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

In Kurve weggerutscht

Aus bislang unbekannter Ursache rutschte der Lenker mit seinem Motorrad in einer Kurve weg. Das Motorrad kam anschließend am Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Unfall ging zum Glück glimpflich aus. Verletzt wurde niemand. Nach dem Eintreffen sicherten die Kameraden der Feuerwehr Krieglach zunächst die Unfallstelle ab. Bei dem Unfall waren Betriebsmittel ausgetreten. Diese wurden von den Einsatzkräften gebunden. Danach barg die Feuerwehr das verunfallte Motorrad. Die Einsatzkräfte brachten es aus dem Gefahrenbereich und transportierten es ab. Weitere Feuerwehren waren nicht erforderlich. Damit waren die Arbeiten auf der B72 abgeschlossen.