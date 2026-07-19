Bürgeralm: Elfjähriger aus schwierigem Klettersteig gerettet

Auf der Bürgeralm bei Aflenz ist ein Elfjähriger am Samstag in einem schwierigen Klettersteig an seine Grenzen gekommen. Bergrettung und Alpinpolizei holten den unverletzten Burschen aus der Wand.

Ein Elfjähriger wagte auf der Bürgeralm seinen ersten Klettersteig. In einer schwierigen Passage verließen ihn die Kräfte. Bergrettung und Alpinpolizei brachten ihn unverletzt in Sicherheit.

Ein Elfjähriger wagte auf der Bürgeralm seinen ersten Klettersteig. In einer schwierigen Passage verließen ihn die Kräfte. Bergrettung und Alpinpolizei brachten ihn unverletzt in Sicherheit.

Der Elfjährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Samstag, dem 18. Juli 2026, mit zwei Verwandten unterwegs. Beide Begleiter sind 36 Jahre alt. Gemeinsam stiegen sie in den Bürgeralm-Panoramaklettersteig ein. Für den Burschen war es die erste Tour in einem Klettersteig. Laut seinen Begleitern hatte er davor mehrmals in einer Kletterhalle geübt.

Sehr schwieriger Weg

Der Klettersteig weist überwiegend den Schwierigkeitsgrad D auf. Damit gilt er als sehr schwierig. Besonders anspruchsvoll ist die sogenannte Arena-Variante, die über einen Überhang führt. Dieser Abschnitt war für die Gruppe allerdings nicht vorgesehen. Eigentlich wollten die Begleiter den Klettersteig davor über einen Notausstieg verlassen. Kurz vor dem schwierigen Abschnitt änderte die Gruppe ihren Plan. Nach Angaben der Begleiter fühlte sich der Elfjährige zu diesem Zeitpunkt noch „körperlich und mental fit“. Deshalb setzten sie die Tour gemeinsam fort. Wenig später erreichten sie jedoch eine besonders schwierige D-Stelle. Dort verließen den Burschen die Kräfte.

Notruf abgesetzt

Der Elfjährige konnte nicht mehr selbstständig weiterklettern. Auch seine Klettersteigkarabiner konnte er nicht mehr umhängen. Seine Begleiter sicherten ihn daraufhin am Stahlseil. Anschließend verständigten sie den Alpinnotruf. Die Bergrettung Aflenz und die Alpinpolizei rückten aus.

Unverletzt geborgen

Gegen 13.30 Uhr holten die Einsatzkräfte den Elfjährigen aus dem Klettersteig. Er blieb unverletzt. Die Polizei betont, dass die Gruppe grundsätzlich gut ausgerüstet war. Dennoch erinnert die Alpinpolizei daran, Touren sorgfältig zu planen. Auch die eigenen Kräfte sollten vor einer Bergtour realistisch eingeschätzt werden.