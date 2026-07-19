Brandversuch bei Nachbarn: Verdächtiger nach Flucht gefasst

n Grafendorf bei Hartberg soll ein 41-Jähriger versucht haben, das Haus eines Nachbarn mit Benzin anzuzünden. Der Besitzer griff ein. Nach einer Fahndung über drei Bundesländer wurde der Mann im Burgenland festgenommen.

Ein Hausbesitzer verhindert in Grafendorf offenbar einen Brandanschlag - nach einer Fahndung durch drei Bundesländer wird der Verdächtige im Burgenland gefasst.

Ein Hausbesitzer verhindert in Grafendorf offenbar einen Brandanschlag - nach einer Fahndung durch drei Bundesländer wird der Verdächtige im Burgenland gefasst.

Kurz vor 15.30 Uhr soll der 41-Jährige am Samstag, dem 18. Juli 2026, zum Wohnhaus eines Nachbarn in Grafendorf bei Hartberg gekommen sein. Dort dürfte der Mann versucht haben, das Gebäude mithilfe von Benzin in Brand zu setzen. Der Hausbesitzer bemerkte das Vorhaben jedoch rechtzeitig und hielt den Verdächtigen davon ab. Verletzt wurde dabei nach aktuellem Stand niemand.

Flucht über die A2

Nach dem gescheiterten Versuch fuhr der 41-Jährige mit seinem Pkw davon. Seine Flucht führte über die A2/Südautobahn und die S4/Mattersburger Schnellstraße bis ins Burgenland. Damit begann eine Fahndung über mehrere Bundesländer hinweg. Zahlreiche Polizeistreifen und Sondereinheiten aus der Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich beteiligten sich daran.

Festnahme in Sigleß

Auch mehrere Polizeihubschrauber mit spezieller Einsatztechnik waren im Einsatz. Gegen 18.45 Uhr entdeckte eine Polizeistreife aus Mattersburg den Tatverdächtigen im Bereich eines Feldweges in Sigleß im Bezirk Mattersburg. Dort nahmen die Beamten den 41-Jährigen fest. Er war unbewaffnet und leistete keinen aktiven Widerstand.

LKA sucht das Motiv

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Steiermark. Tatortbeamte sicherten bereits Spuren, zudem laufen Erhebungen im Umfeld des Verdächtigen. Der Mann dürfte zum Tatzeitpunkt beeinträchtigt gewesen sein und befindet sich nun in Haft. Zu den Vorwürfen konnte er bisher noch nicht einvernommen werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Streit unter Nachbarn der Auslöser gewesen sein, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.