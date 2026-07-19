Wetterumschwung: Kaltfront bringt Gewitter und Sturmböen in die Steiermark

Erst Sonnenbrille, dann Regenschirm: In der Steiermark bringt eine Kaltfront am Sonntagnachmittag Gewitter und kräftige Böen. Auch danach bleibt das Wetter wechselhaft - bis sich am Freitag die Sonne zurückmeldet.

Die Steiermark startet sonnig in den Sonntag, doch am Nachmittag dreht das Wetter kräftig auf. Danach bleibt die Woche windig, wechselhaft und überraschend frisch.

Die Steiermark startet sonnig in den Sonntag, doch am Nachmittag dreht das Wetter kräftig auf. Danach bleibt die Woche windig, wechselhaft und überraschend frisch.

Der Sonntag, 19. Juli, beginnt in der Steiermark noch freundlich. Bis Mittag scheint vielerorts die Sonne, bei 21 bis 28 Grad kommt fast Sommerlaune auf. Doch am Nachmittag ist Schluss mit eitel Sonnenschein: Eine Kaltfront zieht von Nordwesten her über alle Landesteile. Die Meteorologen der GeoSphere Austria warnen: „Dabei kann es kurzzeitig recht verbreitet zu Sturmböen über 60 km/h kommen.“ Nach dem Durchzug lockert es rasch wieder auf, besonders im Nordwesten endet der Sonntag bereits wieder sonnig.

Frische Nacht

Am Abend ziehen die Schauer und Gewitter zügig Richtung Südosten ab. Im Nordwesten zeigt sich dagegen schon wieder die Sonne – das Wetter macht dort also früher Feierabend. In der Nacht lockert es schließlich in der ganzen Steiermark auf. Bis zum Morgen kann sich stellenweise Nebel bilden, die Temperaturen sinken auf frische 9 bis 13 Grad.

Montag mit Lücken

Die neue Woche startet mit Restwolken, Dunst und örtlichen Nebelfeldern. Im Laufe des Vormittags kämpft sich die Sonne aber immer besser durch. Ganz ohne Wetter-Zugabe geht es dennoch nicht: Vor allem im Süden können am Nachmittag Quellwolken und lokale gewittrige Regenschauer entstehen. Im Norden der Obersteiermark bleibt es trocken, die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad.

Windige Wochenmitte in der Steiermark

Am Dienstag scheint meist die Sonne, zwischendurch ziehen aber Wolkenfelder durch. Besonders nahe der Grenze zu Kärnten sind am Nachmittag gewittrige Schauer möglich. Auch der Mittwoch bleibt zeitweise sonnig und windig, wobei der Südosten mit rund 25 Grad die besten Karten hat. Kühler wird es zwischen dem Gesäuse und dem Oberen Mürztal, dort sind bei mehr Wolken und einzelnen Schauern nur 18 bis 21 Grad zu erwarten. Am Donnerstag bleibt der Wetter-Mix aus Sonne, Wolken, Schauern und möglichen Gewittern bestehen.

Freitag wird fein

Zum Ende der Arbeitswoche dürfte sich Hochdruckeinfluss durchsetzen. Nach der Auflösung von Nebel und Hochnebel scheint in der gesamten Steiermark überwiegend die Sonne. Der Morgen fällt vor allem in der Obersteiermark frisch aus, dort sind häufig einstellige Tiefstwerte möglich. Am Nachmittag dreht der Sommer wieder auf angenehm: Dann zeigt das Thermometer 22 bis 26 Grad.