Wetterumschwung: Kaltfront bringt Gewitter und Sturmböen in die Steiermark
Erst Sonnenbrille, dann Regenschirm: In der Steiermark bringt eine Kaltfront am Sonntagnachmittag Gewitter und kräftige Böen. Auch danach bleibt das Wetter wechselhaft - bis sich am Freitag die Sonne zurückmeldet.
Der Sonntag, 19. Juli, beginnt in der Steiermark noch freundlich. Bis Mittag scheint vielerorts die Sonne, bei 21 bis 28 Grad kommt fast Sommerlaune auf. Doch am Nachmittag ist Schluss mit eitel Sonnenschein: Eine Kaltfront zieht von Nordwesten her über alle Landesteile. Die Meteorologen der GeoSphere Austria warnen: „Dabei kann es kurzzeitig recht verbreitet zu Sturmböen über 60 km/h kommen.“ Nach dem Durchzug lockert es rasch wieder auf, besonders im Nordwesten endet der Sonntag bereits wieder sonnig.
Frische Nacht
Am Abend ziehen die Schauer und Gewitter zügig Richtung Südosten ab. Im Nordwesten zeigt sich dagegen schon wieder die Sonne – das Wetter macht dort also früher Feierabend. In der Nacht lockert es schließlich in der ganzen Steiermark auf. Bis zum Morgen kann sich stellenweise Nebel bilden, die Temperaturen sinken auf frische 9 bis 13 Grad.
Montag mit Lücken
Die neue Woche startet mit Restwolken, Dunst und örtlichen Nebelfeldern. Im Laufe des Vormittags kämpft sich die Sonne aber immer besser durch. Ganz ohne Wetter-Zugabe geht es dennoch nicht: Vor allem im Süden können am Nachmittag Quellwolken und lokale gewittrige Regenschauer entstehen. Im Norden der Obersteiermark bleibt es trocken, die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad.
Windige Wochenmitte in der Steiermark
Am Dienstag scheint meist die Sonne, zwischendurch ziehen aber Wolkenfelder durch. Besonders nahe der Grenze zu Kärnten sind am Nachmittag gewittrige Schauer möglich. Auch der Mittwoch bleibt zeitweise sonnig und windig, wobei der Südosten mit rund 25 Grad die besten Karten hat. Kühler wird es zwischen dem Gesäuse und dem Oberen Mürztal, dort sind bei mehr Wolken und einzelnen Schauern nur 18 bis 21 Grad zu erwarten. Am Donnerstag bleibt der Wetter-Mix aus Sonne, Wolken, Schauern und möglichen Gewittern bestehen.
Freitag wird fein
Zum Ende der Arbeitswoche dürfte sich Hochdruckeinfluss durchsetzen. Nach der Auflösung von Nebel und Hochnebel scheint in der gesamten Steiermark überwiegend die Sonne. Der Morgen fällt vor allem in der Obersteiermark frisch aus, dort sind häufig einstellige Tiefstwerte möglich. Am Nachmittag dreht der Sommer wieder auf angenehm: Dann zeigt das Thermometer 22 bis 26 Grad.
Wochenprognose für die Steiermark:
- Montag: Nach Restwolken, Dunst und Nebel setzt sich am Vormittag die Sonne durch. Im Süden sind später lokale gewittrige Schauer möglich, im Norden der Obersteiermark bleibt es trocken. 9 bis 25 Grad.
- Dienstag: Meist sonnig, zeitweise ziehen Wolkenfelder durch. Am Nachmittag sind besonders nahe der Grenze zu Kärnten gewittrige Schauer möglich. 9 bis 24 Grad.
- Mittwoch: Windig und zeitweise sonnig. Im Südosten werden rund 25 Grad erwartet, im Nordosten sind mehr Wolken und einzelne Schauer möglich. Zwischen Gesäuse und Oberem Mürztal bleibt es mit 18 bis 21 Grad kühler.
- Donnerstag: Ein wechselhafter und windiger Tag mit Sonne, Wolken und Schauern. Im Süden können auch Gewitter dabei sein. 19 bis 24 Grad.
- Freitag: Nach Nebel und Hochnebel scheint in der gesamten Steiermark überwiegend die Sonne. In der Obersteiermark startet der Tag teils mit einstelligen Temperaturen, am Nachmittag werden 22 bis 26 Grad erreicht.
Quelle: GeoSphere Austria