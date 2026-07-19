Mit E-Scooter gestürzt: Grazerin (74) erleidet schwere Kopfverletzungen

Die 74-Jährige wollte am Samstagabend, dem 18. Juli 2026, mit ihrem E-Scooter über einen Campingplatz in Mureck (Steiermark) fahren. Kurz nach 18.15 Uhr startete sie bei ihrer Parzelle. Ihr Ziel waren die öffentlichen Toilettenanlagen. Doch bereits auf dieser kurzen Strecke kam es zu dem folgenschweren Sturz. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark dürfte die Frau mit dem Vorderrad in ein Schlagloch geraten sein. Dadurch verlor sie offenbar die Kontrolle über den E-Scooter. Die 74-Jährige stürzte kopfüber vom Fahrzeug. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen am Kopf zu.

Ohne Helm unterwegs

Auf dem Weg zu den Toilettenanlagen hatte die Grazerin keinen Helm getragen. Damit war ihr Kopf beim Aufprall ungeschützt. Nach dem Unfall musste die Frau medizinisch versorgt werden. Das Österreichische Rote Kreuz brachte sie zunächst ins LKH Südweststeiermark nach Wagna. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die 74-Jährige anschließend nach Graz überstellt. Dort kam sie in die Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Die Frau wurde stationär aufgenommen.