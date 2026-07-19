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Bild auf 5min.at zeigt einen Krankenwagen beim LKH Graz.
Eine kurze Fahrt über den Campingplatz endete für eine 74-Jährige mit schweren Kopfverletzungen: Sie stürzte mit ihrem E-Scooter und trug keinen Helm.
Mureck
19/07/2026
Ohne Helm

Mit E-Scooter gestürzt: Grazerin (74) erleidet schwere Kopfverletzungen

Auf einem Campingplatz in Mureck endete eine kurze Fahrt für eine 74-jährige Grazerin im Spital. Die Frau stürzte ohne Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(173 Wörter)
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Die 74-Jährige wollte am Samstagabend, dem 18. Juli 2026, mit ihrem E-Scooter über einen Campingplatz in Mureck (Steiermark) fahren. Kurz nach 18.15 Uhr startete sie bei ihrer Parzelle. Ihr Ziel waren die öffentlichen Toilettenanlagen. Doch bereits auf dieser kurzen Strecke kam es zu dem folgenschweren Sturz. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark dürfte die Frau mit dem Vorderrad in ein Schlagloch geraten sein. Dadurch verlor sie offenbar die Kontrolle über den E-Scooter. Die 74-Jährige stürzte kopfüber vom Fahrzeug. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen am Kopf zu.

Ohne Helm unterwegs

Auf dem Weg zu den Toilettenanlagen hatte die Grazerin keinen Helm getragen. Damit war ihr Kopf beim Aufprall ungeschützt. Nach dem Unfall musste die Frau medizinisch versorgt werden. Das Österreichische Rote Kreuz brachte sie zunächst ins LKH Südweststeiermark nach Wagna. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die 74-Jährige anschließend nach Graz überstellt. Dort kam sie in die Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Die Frau wurde stationär aufgenommen.

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