Aufsteirern 2026: Stadt Graz unterstützt Festival mit 45.000 Euro

Noch sind es zwei Monate, doch die Vorfreude steigt bereits. Jetzt ist offiziell: Das Aufsteirern findet auch heuer wieder in der Grazer Innenstadt statt. Der Stadtsenat hat dafür eine Förderung von 45.000 Euro beschlossen.

Trachten, Blasmusik, Brauchtum und steirische Schmankerl mitten in der Grazer Innenstadt: Das Aufsteirern-Festival zählt seit Jahren zu den absoluten Publikumsmagneten des Landes. Nun ist auch die finanzielle Unterstützung gesichert. Der Grazer Stadtsenat hat eine Förderung von 45.000 Euro für die diesjährige Veranstaltung einstimmig beschlossen.

Seit 25 Jahren ein Publikumsmagnet

Was vor einem Vierteljahrhundert als Idee begann, ist heute das größte Volkskulturfest Österreichs. Jedes Jahr strömen hunderttausende Besucher nach Graz, um traditionelle Musik, Tanz, Handwerk und Kulinarik zu erleben, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: 25 Jahre Aufsteirern: Ganz Graz wird wieder zur Volkskulturbühne. Längst ist das Festival weit mehr als eine klassische Brauchtumsveranstaltung. Seit 2020 wird das Aufsteirern auch als TV-Event übertragen und erreicht damit ein Publikum weit über die Steiermark hinaus.

Zwei Tage voller Musik, Tanz und Kulinarik

Am 19. und 20. September 2026 verwandelt sich die Grazer Innenstadt erneut in eine riesige Bühne. Auf zahlreichen Plätzen und in historischen Innenhöfen sorgen rund 2.500 Mitwirkende für ein abwechslungsreiches Programm. Musikgruppen, Trachtenvereine und Chöre präsentieren die Vielfalt der steirischen Volkskultur. Gleichzeitig zeigen Handwerker alte Traditionen, während Besucher regionale Spezialitäten wie Käferbohnen, Schilcher oder andere Schmankerl genießen können. Auch Familien kommen mit eigenen Programmpunkten auf ihre Kosten.

Ganz Graz steht im Zeichen der Volkskultur

Der Hauptplatz wird wieder zum Treffpunkt für Blasmusik, auf anderen Plätzen stehen Handwerk, Tanz und Kulinarik im Mittelpunkt. Gefeiert wird bei jeder Witterung, der Eintritt ist wie gewohnt kostenlos. Damit das Festival genügend Platz hat, wird es auch heuer Auswirkungen auf den Verkehr geben. Während der Veranstaltung können die Straßenbahnen nicht über den Hauptplatz und die Herrengasse fahren. Für die betroffenen Linien wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Förderung einstimmig beschlossen

Mit der nun beschlossenen Förderung in Höhe von 45.000 Euro bekennt sich die Stadt Graz einmal mehr zum traditionsreichen Festival. Der entsprechende Antrag wurde im Stadtsenat einstimmig angenommen.