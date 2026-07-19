Nach 30 Jahren verlässt dieses Kunstwerk das Rathaus in Bruck an der Mur

Fast 30 Jahre stand die Skulptur im Brucker Rathaus, jetzt hat sie einen neuen, prominenten Platz. Das rund eine Tonne schwere Kunstwerk „Freiheit“ begrüßt ab sofort alle, die über die Europabrücke in die Stadt kommen.

Die markante Pferdeskulptur „Freiheit“ des Brucker Künstlers Hermann Pitow hat nach rund drei Jahrzehnten im Rathaus einen neuen Standort erhalten.

Die markante Pferdeskulptur „Freiheit“ des Brucker Künstlers Hermann Pitow hat nach rund drei Jahrzehnten im Rathaus einen neuen Standort erhalten.

Wer künftig über die Europabrücke nach Bruck an der Mur fährt, wird von einem neuen Blickfang empfangen. Die markante Pferdeskulptur „Freiheit“ des Brucker Künstlers Hermann Pitow hat nach rund drei Jahrzehnten im Rathaus einen neuen Standort erhalten.

©Stadt Bruck Künstler Hermann Pitow, Imelda Baierl-Melmer vom Kulturreferat und Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger begrüßten die Skulptur am neuen Standort.

Ein neues Zuhause unter freiem Himmel

Die aus Sölker Marmor gefertigte Skulptur steht ab sofort am Platz des ehemaligen Sonnenfängers direkt bei der Europabrücke. Damit rückt das Kunstwerk stärker ins öffentliche Blickfeld und soll künftig Einheimische ebenso wie Besucher beim Ankommen und Verlassen der Stadt begleiten. Für den Künstler selbst ist der neue Standort etwas Besonderes. Das Werk komme nun „in Freiheit“, wie Hermann Pitow seine Skulptur selbst beschreibt.

©Stadt Bruck Millimeterarbeit war vom Team des Wirtschaftsbetriebes, beim Verladen der rund eine Tonne schweren Skulptur aus dem Foyer des Bürgerbüros, angesagt

Transport einer tonnenschweren Skulptur

Der Umzug des rund eine Tonne schweren Kunstwerks war alles andere als einfach. Mit Spezialgerät und sorgfältiger Vorbereitung hob der Wirtschaftshof der Stadt Bruck an der Mur die Marmorskulptur aus dem Rathaus, verlud sie und transportierte sie sicher zum neuen Standort. Dort wurde das Kunstwerk schließlich fachgerecht aufgestellt.

©Stadt Bruck Mit ihrem neuen Standort erhält die Skulptur nun deutlich mehr Aufmerksamkeit.

Hermann Pitow prägt das kulturelle Bild der Stadt

Hermann Pitow zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Kunstschaffenden in Bruck an der Mur. Der Bildhauer, Maler und Galerist gründete den Brucker Künstlerbund, betreibt die Galerie Pitow und organisierte bereits mehr als 120 Kunstveranstaltungen. Seine Skulpturen und Restaurierungen sind an vielen Orten der Stadt zu finden. Die Pferdeskulptur „Freiheit“ gehört zu seinen bekanntesten Werken und steht für eine klare Formensprache, handwerkliche Präzision und die enge Verbindung zur Natur.