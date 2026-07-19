„Achtung von Graz bis zum Steirischen Vulkanland“: Unwetter ziehen auf

Der Wetterumschwung ist da: Während sich über Graz bereits dunkle Wolken auftürmen und es regnet, ziehen kräftige Gewitter über Teile der Steiermark. Hagel, Starkregen und Sturmböen bis zu 70 km/h sind möglich.

Der Wetterumschwung ist da. Während sich über Graz bereits dunkle Wolken zusammenziehen und es bereits regnet, haben die ersten kräftigen Gewitter Teile der Steiermark erreicht. Meteorologen warnen vor Hagel, Starkregen, heftigen Blitzschlägen und Sturmböen von bis zu 70 km/h. Die Gewitter breiten sich derzeit rasch weiter aus.

Gewitterfront erreicht immer mehr Bezirke

Wie erwartet hat die Kaltfront die Steiermark am Sonntagnachmittag erfasst, 5 Minuten hat bereits berichtet: Wetterumschwung: Kaltfront bringt Gewitter und Sturmböen in die Steiermark. Die kräftigsten Gewitter ziehen derzeit von Kärnten über Murau sowie das Mur- und Mürztal weiter Richtung Osten und Südosten. Auch in Graz ist der Wetterumschwung inzwischen deutlich zu spüren. Dichte Wolken haben die Sonne verdrängt, erste Regenschauer und Gewitter können jederzeit einsetzen. Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnt aktuell: „Achtung von Graz bis zum Steirischen Vulkanland: Ausgehend vom Bergland ziehen kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen auf.“ Bis zum Abend sollen sich die Gewitter weiter in Richtung Südoststeiermark und Südburgenland ausbreiten.

Diese Bezirke stehen aktuell unter Unwetterwarnung

Mit den Gewittern können innerhalb kurzer Zeit erhebliche Wettererscheinungen auftreten. Laut Warnung sind möglich: Hagel bis zu zwei Zentimetern, kräftiger Starkregen, Sturmböen bis etwa 70 km/h, häufige und kräftige Blitzschläge. Vor allem in Gewitternähe kann sich die Wetterlage innerhalb weniger Minuten deutlich verschärfen. Mit den Gewittern können innerhalb kurzer Zeit erhebliche Wettererscheinungen auftreten. Laut Warnung sind möglich: Hagel bis zu zwei Zentimetern, kräftiger Starkregen, Sturmböen bis etwa 70 km/h, häufige und kräftige Blitzschläge. Vor allem in Gewitternähe kann sich die Wetterlage innerhalb weniger Minuten deutlich verschärfen.

©UWZ Vor allem in die Obersteiermark ist betroffen.