Radfahrerin stürzt in Bachbett: Steirische Feuerwehr kämpft um jede Minute
Eine Radfahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte einen steilen Abhang hinab. Die Verletzte musste von der Feuerwehr aus einem Bachbett gerettet werden.
Eine Radfahrerin kam mit ihrem Fahrrad von der Straße in Lobmingtal (Murtal) ab, stürzte einen steilen Hang hinunter und blieb verletzt in einem Bachbett liegen. Erst die Feuerwehr konnte die Frau aus ihrer misslichen Lage befreien.
Nach Sturz im Bachbett eingeschlossen
Nach ersten Informationen verlor die Frau aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad. In der Folge kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter über einen steilen Abhang in ein darunterliegendes Bachbett. Dort blieb sie verletzt liegen. An ein selbstständiges Zurückkehren auf die Straße war aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr zu denken.
Feuerwehr rettet Verletzte über steilen Hang
Die alarmierten Einsatzkräfte arbeiteten sich zur Radfahrerin vor und brachten sie mit einer Schaufeltrage zurück nach oben. Um die Bergung möglichst schonend durchführen zu können, wurde die Trage zusätzlich mit einem Seil gesichert. So gelang es der Feuerwehr, die Frau sicher aus dem unwegsamen Gelände zu retten. Nach der Bergung wurde die Verletzte vom Notarzt und dem Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Anschließend brachten Einsatzkräfte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.