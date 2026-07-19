171 Feuerwehrjugendliche schlugen ihr Sommerlager in der Steiermark auf

Vier Tage voller Action, Teamgeist und neuer Freundschaften: 171 Kinder und Jugendliche der Feuerwehrjugend aus dem Bezirk Mürzzuschlag erlebten beim Zeltlager in Rauchwart ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.

Für 171 Mitglieder der Feuerwehrjugend des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag stand in den vergangenen Tagen ein ganz besonderes Highlight auf dem Ferienprogramm.

Für 171 Mitglieder der Feuerwehrjugend des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag stand in den vergangenen Tagen ein ganz besonderes Highlight auf dem Ferienprogramm.

Gemeinsam zelten, spannende Bewerbe meistern und als Team zusammenwachsen: Für 171 Mitglieder der Feuerwehrjugend des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag stand in den vergangenen Tagen ein ganz besonderes Highlight auf dem Ferienprogramm.

Vier Tage voller Spiel, Spaß und Teamgeist

Von 11. bis 14. Juli verwandelte sich der Campingplatz in Rauchwart in ein großes Lager für den Feuerwehrnachwuchs. Nach der Anreise bauten die Jugendlichen gemeinsam ihre Zelte auf, ehe das Lager am Abend offiziell eröffnet wurde. Zur Erinnerung an die gemeinsamen Tage erhielt jedes Mitglied der Feuerwehrjugend eine Trinkflasche als Geschenk des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag.

©BFVMZ Für 171 Mitglieder der Feuerwehrjugend des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag stand in den vergangenen Tagen ein ganz besonderes Highlight auf dem Ferienprogramm.

Lagerolympiade als Höhepunkt

Am zweiten Tag wartete eines der größten Highlights auf die Jugendlichen: die traditionelle Lagerolympiade. Bei verschiedenen Stationen waren Geschicklichkeit, Teamarbeit und Zusammenhalt gefragt. Am Abend wurden die Leistungen aller Gruppen bei einer Siegerehrung gewürdigt. Eine besondere Überraschung sorgte zusätzlich für strahlende Gesichter: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer durfte sich über einen Preis freuen.

Begeisterung bei Jung und Alt

Auch Bereichsfeuerwehrkommandant LFR Rudolf Schober ließ es sich nicht nehmen, das Lager persönlich zu besuchen und sich ein Bild vom abwechslungsreichen Programm zu machen. Bevor es am Dienstag wieder nach Hause ging, packten alle Jugendlichen noch einmal gemeinsam an. Nach dem Abbau der Zelte und dem Aufräumen des Lagerplatzes traten sie die Heimreise in die Steiermark an. Ein besonderer Dank galt der Gemeinde Rauchwart, dem Team des Campingplatzes sowie dem Küchenteam, das die Feuerwehrjugend während des gesamten Aufenthalts versorgte.