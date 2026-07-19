Baum trifft Wanderin in der Heiligengeistklamm am Kopf: Frau schwer verletzt

Eine Wanderin ist am Sonntag in der Heiligengeistklamm bei Leutschach von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Weil die Unfallstelle schwer zugänglich war, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber geborgen.

Weil die Unglücksstelle nur schwer erreichbar war, musste die Frau mit einem Rettungshubschrauber aus der Klamm geborgen werden.

Weil die Unglücksstelle nur schwer erreichbar war, musste die Frau mit einem Rettungshubschrauber aus der Klamm geborgen werden.

Großeinsatz am Sonntagmittag in der Heiligengeistklamm im Bezirk Leibnitz: Eine Wanderin wurde von einem plötzlich umstürzenden Baum erfasst und schwer verletzt. Weil die Unglücksstelle nur schwer erreichbar war, musste die Frau mit einem Rettungshubschrauber aus der Klamm geborgen werden.

Baum stürzt plötzlich um

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mittag. Nach ersten Informationen wurde die Wanderin von einem dürren Baum getroffen. Dieser verletzte die Frau am Kopf sowie an der Körperseite. Um 12.56 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Leutschach alarmiert. Rasch war klar, dass die Rettung in dem steilen Gelände zur Herausforderung werden würde. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz, der Polizei und der Feuerwehr wurde die Verletzte versorgt. Da ein Abtransport über den Wanderweg nicht möglich beziehungsweise zu riskant war, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Frau wurde mithilfe eines Taus aus der Klamm geborgen und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Graz geflogen.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

An der aufwendigen Rettungsaktion beteiligten sich die Freiwilligen Feuerwehren Leutschach und Maltschach mit insgesamt 25 Einsatzkräften. Nach der erfolgreichen Bergung konnte der Einsatz beendet werden.