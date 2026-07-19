Steirer gewinnt 12 Millionen Euro: Historischer Lotto-Rekord geknackt

Der erste Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte ist geknackt. Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark gewinnt mehr als zwölf Millionen Euro, so viel wie heuer niemand zuvor.

Ganz Österreich fieberte dem ersten Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte entgegen, jetzt steht fest: Der Millionen-Gewinn geht in die Steiermark. Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin räumt 12.050.822,50 Euro ab.

Quicktipp bringt den Millionen-Gewinn

Der Rekordgewinn wurde mit einem Quicktipp erzielt. Laut den Österreichischen Lotterien setzte der Computer in einer steirischen Annahmestelle die später gezogenen Gewinnzahlen 1, 10, 15, 21, 29 und 42 auf den sechsten von insgesamt sechs Tipps, 5 Minuten hat berichtet: Lotto-Achtfachjackpot geknackt: Österreicher ist jetzt Multimillionär. Damit endete die bisher längste Jackpot-Serie in der 40-jährigen Geschichte von Lotto 6 aus 45. Insgesamt wurden rund 11,3 Millionen Tipps für die historische Ziehung abgegeben.

Zweithöchster Lotto-Gewinn aller Zeiten

Mit 12.050.822,50 Euro handelt es sich um den höchsten Lotto-Gewinn des Jahres 2026 und gleichzeitig um den zweithöchsten Sechser in der österreichischen Lotto-Geschichte. Nur ein Gewinn war bislang noch höher: Im November 2018 gingen nach einem Siebenfachjackpot 14,9 Millionen Euro nach Niederösterreich. Der historische Achtfachjackpot sorgte bereits vor der Ziehung für einen regelrechten Ansturm. Millionen Menschen versuchten ihr Glück, zeitweise war sogar die Website der Österreichischen Lotterien wegen des enormen Andrangs nicht erreichbar.