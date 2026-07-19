Frontalcrash auf der B317: Straße nach Unfall komplett gesperrt

Auf der B317 bei Neumarkt in der Steiermark sind am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 29-jährige Beifahrerin wurde verletzt, die Bundesstraße musste vorübergehend komplett gesperrt werden.

Eine 29-jährige Frau wurde dabei verletzt, die Bundesstraße war über eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

Eine 29-jährige Frau wurde dabei verletzt, die Bundesstraße war über eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos hat am Sonntagnachmittag für einen Großeinsatz auf der Friesacher Straße (B317) in Neumarkt in der Steiermark gesorgt. Eine 29-jährige Frau wurde dabei verletzt, die Bundesstraße war über eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

Autos stoßen frontal zusammen

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr bei Neumarkt in der Steiermark. Eine 27-jährige Wienerin war mit ihrem Auto auf der B317 in Richtung Wien unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine 29-jährige Wienerin. Zur selben Zeit kam ihnen ein 63-jähriger Kärntner aus dem Bezirk Klagenfurt-Land entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache prallten die beiden Fahrzeuge frontal zusammen.

Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht

Die 29-jährige Beifahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde vom Roten Kreuz an der Unfallstelle versorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Friesach gebracht. Die beiden Fahrzeuglenker blieben laut bisherigen Informationen unverletzt. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B317 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 17.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.