Nach den Unwettern: So startet die Steiermark in die neue Woche

Nach den kräftigen Gewittern vom Wochenende beruhigt sich das Wetter in der Steiermark. Die Sonne setzt sich vielerorts durch, ganz vorbei ist die Gewittergefahr aber noch nicht.

Nach den teils heftigen Gewittern vom Wochenende, 5 Minuten hat berichtet: „Achtung von Graz bis zum Steirischen Vulkanland“: Unwetter ziehen auf, zeigt sich das Wetter zum Wochenstart deutlich freundlicher. Viele Steirer dürfen sich auf Sonnenschein freuen. Ganz stabil bleibt die Wetterlage allerdings noch nicht.

Sonne setzt sich im Laufe des Vormittags durch

Der Montag beginnt zunächst mit Restwolken sowie örtlichen Dunst- und Nebelfeldern. Im Laufe des Vormittags lockert es aber immer mehr auf und die Sonne übernimmt vielerorts das Kommando. Die schwülwarme Luft der vergangenen Tage wird mit einem spürbaren West- bis Nordwestwind zunehmend aus der Steiermark verdrängt.

Im Süden sind noch Gewitter möglich

Ganz trocken bleibt es aber nicht überall. Vor allem im Süden der Steiermark bilden sich am Nachmittag erneut Quellwolken. Daraus können sich lokale Regenschauer und Gewitter entwickeln. Im Norden der Obersteiermark bleibt es laut Prognose hingegen trocken. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Tagsüber wird es angenehm warm, die Höchstwerte erreichen 20 bis 25 Grad. Damit startet die neue Woche insgesamt deutlich ruhiger als das Wochenende, wer im Süden unterwegs ist, sollte den Himmel am Nachmittag aber dennoch im Blick behalten.