Wanderer vom Blitz getroffen: Bergretter im Großeinsatz auf der Rax

Auf der steirischen Seite der Rax stand die Bergrettung Mürzzuschlag am Sonntag, 19. Juli 2026, im Großeinsatz. Zwei Wanderer wurden von einem Gewitter eingeholt, einer der beiden sogar vom Blitz getroffen.

Die beiden Wanderer waren gerade beim Aufstieg durch das „Große Fuchsloch“ unterwegs, als sie in der leichten, unversicherten Kletterroute auf der steirischen Seite der Rax vom Gewitter eingeholt wurden. Die Bergrettung berichtet nun: „Dabei wurde einer der beiden Alpinisten vom Blitz getroffen, der zweite Bergsteiger wurde durch die Wucht des Blitzeinschlages in eine Felsrinne geschleudert.“

Beide Wanderer mit schweren Blessuren

Nach der Alarmierung stiegen die Mitglieder der Bergrettung Mürzzuschlag, unterstützt durch die Ortsstelle Neuberg an der Mürz, zu den Verunfallten auf. Durch den böigen Wind war an einen Hubschraubereinsatz auf der Hochfläche nicht zu denken, weshalb die beiden Verunfallten mittels Trage abtransportiert werden mussten. Beide Wanderer erlitten zum Teil schwere Blessuren, konnten aber ins Tal gebracht und dort dem Roten Kreuz bzw. dem wartenden Rettungshubschrauber übergeben werden, so die Bergrettung abschließend.