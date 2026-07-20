Unwetter holt Wanderer ein: Wiener Paar mehrmals zu Boden gerissen

Nachdem sie im Schiestlhaus in 2.156 Metern Seehöhe am Hochschwab übernachtet haben, wollte das Wiener Paar am Sonntag, 19. Juli 2026, über das Hochplateau der Aflenzer Staritzen, die Hochweichsel und den so genannten Gamssteig zu ihrem Ausgangspunkt nach Seewiesen wandern. Obwohl angekündigt war, dass das Wetter schlecht werden sollte, starteten der 28-Jährige und die 27-Jährige ihre Tour erst am späteren Vormittag gegen 10 Uhr, wie die Polizei berichtet.

Wanderer-Paar verlor wegen schlechter Sicht die Orientierung

Gegen 14.30 sollte dann die prognostizierte Unwetterfront den Hochschwab erreichen. Starker Regen, heftiger Wind und dichter Nebel waren die Folge und erschwerten den beiden Wanderern folglich den weiteren Weg erheblich. Sie wurden sogar mehrmals von Windböen zu Boden gerissen und verloren wegen der schlechten Sicht bald die Orientierung. Daher mussten sie einen Notruf absetzen.

Bei Notruf: Verbindung zu Wanderern riss ab

Die Wetterbedingungen ermöglichten allerdings auch nur einen eingeschränkten Notruf. Die Verbindung zu den Wanderern riss schließlich ab. Da ein Hubschraubereinsatz wegen der Witterung von vornherein ausgeschlossen wurde, rückten Einsatzkräfte der Bergrettung Turnau und der Alpinpolizei aus und starteten von der Graualm aus den bodengebundenen Einsatz. Gegen 16.30 Uhr konnten sie schließlich die beiden Wiener auffinden und sicher ins Tal begleiten. Beide Personen blieben unverletzt, erlitten jedoch eine leichte Unterkühlung. Eine entsprechende Regenbekleidung hatte nur eine der beiden Personen dabei.

Zweiter Bergrettungs-Einsatz im Bezirk am Sonntag

Am Sonntag fand im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag noch ein weiterer Bergrettungs-Einsatz wegen des Unwetters statt. Zwei Wanderer waren dabei auf der Rax und sind ebenfalls vom Gewitter eingeholt worden. Einer der beiden wurde vom Blitz getroffen, der andere vom Blitzeinschlag weggeschleudert. Alles dazu auch hier: Wanderer vom Blitz getroffen: Bergretter im Großeinsatz auf der Rax.