Seit Juni: Grazer hat 24 Hofläden bestohlen und 750 Euro mitgehen lassen

Nachdem sie die Videoaufzeichnungen des Hofladens gesichert hatte, erkannten die Polizisten einen amtsbekannten und bereits einschlägig vorbestraften 36-jährigen Mann wieder. Eine annähernd zeitgleich eingelangte Anzeige über einen weiteren Diebstahl bei einem Hofladen bestätigte schließlich den Verdacht gegen den Grazer. Die daraufhin durchgeführten, weiteren Ermittlungen haben den 36-Jährigen mit einer ganzen Serie an Diebstählen in Verbindung gebracht.

Gesamt-Schadenssumme bei rund 750 Euro

Als er befragt wurde, gestand er schließlich, seit Juni 2026 zumindest 24 Mal Hofläden bestohlen zu haben. Dabei wird die durch das entwendete Münzgeld entstandene Schadenssumme aktuell auf rund 750 Euro geschätzt. Für den 36-Jährigen wurde daraufhin die Untersuchungshaft beantragt, Polizisten brachten den Mann in die Justizanstalt Graz-Jakomini. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Gleisdorf bezüglich möglicher weiterer Tatorte laufen unterdessen weiter. In Frage kommen dabei vor allem bisher ungeklärte Diebstähle aus Hofläden in den Bezirken Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz.