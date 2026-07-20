Wirtschaftsgebäude in Flammen: 10 Feuerwehren „pendeln“ für Löschwasser

Binnen weniger Minuten rückten zahlreiche Feuerwehren aus dem Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld zum Einsatzort aus. Vor Ort waren schließlich 153 Floriani der Feuerwehren Feistritz, Knittelfeld, Kobenz, Spielberg, Seckau, St. Lorenzen, St. Marein, St. Margarethen, Apfelberg und St. Stefan ob Leoben. Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Peter Hartensteiner erinnert sich: „Schon während der Anfahrt schlugen uns meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden entgegen.“ Eine der ersten Maßnahmen der Einsatzkräfte: Das angrenzende Wohnhaus vor dem Vollbrand zu schützen, was ihnen danke des schnellen und gezielten Einsatzes auch gelang.

Einsatzkräfte kämpften bis in frühe Morgenstunden gegen Flammen

Da vor Ort nur begrenzt Löschwasser zur Verfügung stand, wurde umgehend auch ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Insgesamt mussten so rund 80.000 Liter Löschwasser zur Einsatzstelle gebracht werden. Zusätzlich wurde noch eine Zubringleitung verlegt, um die Versorgung gänzlich sicherzustellen. Die Einsatzkräfte kämpften bis in die frühen Morgenstunden gegen die Flammen. Während das Wirtschaftsgebäude vollständig ausbrannte, konnte das angrenzende Wohnhaus gerettet werden.