Sturm, Blitzschlag, Starkregen: Unwetter hielten Einsatzkräfte auf Trab

Die angekündigte Gewitterfront hat am Sonntag weite Teile der Steiermark erfasst. Sturmböen und Starkregen sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze, unter anderem musste in Seiersberg ein beschädigtes Blechdach gesichert werden.

Die angekündigte Kaltfront hat die Steiermark am Sonntagnachmittag wie prognostiziert erreicht. Bereits im Vorfeld war vor kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gewarnt worden. Tatsächlich sorgte das Unwetter in mehreren Regionen für Einsätze der Feuerwehren und anderen Einsatzorganisationen.

Blechdach in Seiersberg wurde zur Gefahr

Auch die Feuerwehr Seiersberg rückte zum Einsatz aus. Ein heftiges Gewitter mit starken Windböen deckte am Sonntagnachmittag ein Blechdach teilweise ab. Die losen Dachteile drohten abzustürzen und stellten eine Gefahr dar. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle umgehend. Gemeinsam mit der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kalsdorf konnten die beschädigten Dachteile provisorisch gesichert und alle absturzgefährdeten Teile entfernt werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Unwetter zog über die Steiermark

Bereits am Sonntag hatte die Österreichische Unwetterzentrale vor kräftigen Gewittern in weiten Teilen der Steiermark gewarnt. Vor allem von Graz über das Murtal bis in die Südoststeiermark mussten die Menschen mit Starkregen, Hagel, heftigen Blitzschlägen und Sturmböen von bis zu 70 km/h rechnen. Die Gewitterfront zog am Nachmittag und Abend über das Bundesland und sorgte regional für teils schwierige Bedingungen. Mehr dazu hier: „Achtung von Graz bis zum Steirischen Vulkanland“: Unwetter ziehen auf.

Bergrettung wegen Unwetter im Einsatz

Nicht nur die Feuerwehren waren gefordert. Am Hochschwab geriet ein Wandererpaar aus Wien durch den plötzlichen Wetterumschwung in eine alpine Notlage. Dichter Nebel, starker Regen und heftiger Wind führten dazu, dass die beiden die Orientierung verloren und einen Notruf absetzen mussten. Einsatzkräfte der Bergrettung Turnau und der Alpinpolizei konnten die Wanderer schließlich unverletzt, aber leicht unterkühlt, ins Tal begleiten. Zu einem weiteren wetterbedingten Einsatz kam es auf der Rax. Dort wurden ebenfalls zwei Wanderer von einem Gewitter überrascht. Einer der beiden wurde laut Polizei vom Blitz getroffen, der zweite durch den Blitzeinschlag weggeschleudert. 5 Minuten berichtete: Wanderer vom Blitz getroffen: Bergretter im Großeinsatz auf der Rax.