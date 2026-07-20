Lotto-Rekord von 12 Mio. Euro: Warum der Steirer seinen Glückstipp doppelt spielte

Der erste Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte ist geknackt und der Rekordgewinn ging in die Steiermark. Der oder die Glückliche hat sich bislang aber noch nicht bei den Österreichischen Lotterien gemeldet.

Eine Person aus der Steiermark hat bei der Lotto-Ziehung am Sonntag den Achtfachjackpot geknackt: Auf den Gewinner warten rund 12 Millionen Euro.

Eine Person aus der Steiermark hat bei der Lotto-Ziehung am Sonntag den Achtfachjackpot geknackt: Auf den Gewinner warten rund 12 Millionen Euro.

Der historische Lotto-Achtfachjackpot ist geknackt, doch der Gewinner oder die Gewinnerin ist weiterhin unbekannt. Wie die Österreichischen Lotterien am Montag gegenüber 5 Minuten bestätigen, hat sich der neue Lotto-Rekordgewinner aus der Steiermark bislang noch nicht gemeldet. Bei der Ziehung am Sonntag stimmte ein Quicktipp aus einer steirischen Annahmestelle mit den sechs gezogenen Zahlen 1, 10, 15, 21, 29 und 42 überein. Da es österreichweit nur einen einzigen Sechser gab, geht die gesamte Gewinnsumme von rund 12 Millionen Euro an diese Person.

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Quicktipp brachte historischen Lotto-Gewinn

Der entscheidende Wettschein wurde bereits am Freitagvormittag in einer steirischen Lotto-Annahmestelle gespielt. Besonders kurios: Der Gewinner oder die Gewinnerin dürfte dem eigenen Glück offenbar nicht ganz vertraut haben und spielte den Tipp gleich für zwei Ziehungsrunden. Laut den Österreichischen Lotterien geschah dies vermutlich „sicherheitshalber“, damit im Fall eines weiteren Jackpots nichts versäumt wird.

Zweithöchster Lotto-Sechser der Geschichte

Mit dem Gewinn wurde am Sonntag Lotto-Geschichte geschrieben. Der Achtfachjackpot war der erste seiner Art in Österreich und sorgte bereits im Vorfeld für einen enormen Andrang. Insgesamt wurden rund 11,3 Millionen Tipps für die historische Ziehung abgegeben. Der neue steirische Rekordgewinn reiht sich österreichweit auf Platz zwei der höchsten Lotto-Sechser ein. Nur ein Gewinn war bisher größer: Im November 2018 gingen nach einem Siebenfachjackpot 14,9 Millionen Euro nach Niederösterreich.