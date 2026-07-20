„Einfach nur lebensmüde“: Biker schildert gefährliche Szenen auf der Pack

Ein Motorradfahrer äußert nach einer Ausfahrt über die Pack scharfe Kritik an drei anderen Bikern. Sein Posting löst eine Diskussion über riskantes Fahrverhalten aus.

Ein Posting in einer österreichischen Motorrad-Gruppe sorgt derzeit für zahlreiche Reaktionen. Ein Motorradfahrer schildert darin eine Begegnung mit drei Tourenfahrern, deren Fahrstil ihn nach eigenen Angaben dazu veranlasste, die Verfolgung abzubrechen. In seinem Beitrag richtet sich der Mann direkt an die drei Motorradfahrer mit einem Kennzeichen aus dem Bezirk Wolfsberg.

„Bis es mir zu gefährlich wurde“

Der Motorradfahrer schreibt: „Hier spricht der Tuono-Fahrer, der euch nachgefahren ist, bis es mir zu gefährlich wurde, da ihr einfach nur lebensmüde seid.“ Besonders kritisiert er riskante Überholmanöver. So seien die drei laut seiner Schilderung „durchgehend im Gegenverkehr herumgefahren“ und hätten „drei Meter vor einer Kurve ein Auto so überholt, dass der Autofahrer voll abbremsen musste“. Der Verfasser findet deutliche Worte: „Euch gehört definitiv und ohne Zweifel der Führerschein entzogen.“ Laut ihm werden genau wegen eines solchen Fehlverhaltens „wieder alle Motorradfahrer in den Dreck gezogen“.

Diskussion über Fahrverhalten von Bikern entfacht

Unter dem Beitrag entwickelte sich rasch eine Diskussion. Nutzer berichten von ähnlichen Beobachtungen und kritisieren gefährliches Verhalten einzelner Motorradfahrer. Ein User schreibt: „Sieht man leider recht oft, eigentlich bei jeder Ausfahrt mal, dass es Leute gibt, die ihren Überholvorgang dem Schicksal überlassen. Meist geht es ja gut, manchmal nicht.“ Gleichzeitig appelliert er an einen respektvollen Umgang in der Diskussion: „Und alle anderen hier bleiben bitte höflich.“ Ein weiterer Kommentar fällt noch deutlicher aus: „Manche fahren definitiv, als ob sie dämlich wären.“

Appell für mehr Rücksicht

Ob sich der Vorfall genau so zugetragen hat, lässt sich unabhängig nicht überprüfen. Die Diskussion zeigt jedoch einmal mehr, wie sensibel das Thema riskantes Fahrverhalten auf beliebten Motorradstrecken gesehen wird. Viele Nutzer sind sich jedenfalls in einem Punkt einig: Rücksicht und verantwortungsbewusstes Fahren seien entscheidend. Nicht nur für die eigene Sicherheit, sondern auch für das Image der gesamten Motorrad-Community.