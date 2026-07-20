Mit 27 Jahren zum Obmann: Generationenwechsel beim FC Proleb

Der FC Proleb setzt auf einen Generationenwechsel: Ein 27-jähriger Spieler übernimmt künftig die Vereinsführung. Gemeinsam mit weiteren jungen Funktionären soll der Fußballverein fit für die Zukunft gemacht werden.

Beim FC Proleb beginnt eine neue Ära: Nach vielen Jahren an der Spitze des Vereins übergibt Obmann Christian Taubländer die Führung in jüngere Hände. Bei der Jahreshauptversammlung am 7. Juli wurde der neue Vorstand gewählt, angeführt vom erst 27-jährigen Luca Liebmann. Das Besondere: Der neue Obmann steht nicht nur am Schreibtisch für den Verein ein, sondern weiterhin auch selbst auf dem Fußballplatz.

Spieler übernimmt Verantwortung als Obmann

Luca Liebmann ist seit knapp zehn Jahren Teil des FC Proleb und bleibt auch künftig Spieler der Kampfmannschaft. Nun übernimmt er zusätzlich die Verantwortung als Obmann des Vereins. Unterstützt wird er von einem jungen Team, das gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte des Clubs gestalten möchte. Auch Marco Strajhar, der künftig als stellvertretender Sportlicher Leiter tätig ist, bleibt weiterhin aktiv in der Kampfmannschaft. Damit übernehmen Spieler, die den Vereinsalltag aus erster Hand kennen, wichtige Funktionen innerhalb der Organisation.

Erfahrung bleibt im Vorstand erhalten

Trotz des Generationenwechsels setzt der FC Proleb auf eine Mischung aus neuen Ideen und bewährter Erfahrung. Mit Bürgermeister Christian Steiner als Obmann-Stellvertreter, Walter Strajhar als Sportlichem Leiter und Robert Hochreiter als Jugendleiter bleiben drei erfahrene Funktionäre Teil des Vorstandsteams. Gemeinsam soll der Verein weiterentwickelt werden, ohne die bisherigen Werte aus den Augen zu verlieren.

Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Obmann: Luca Liebmann

Obmann-Stellvertreter: Christian Steiner

Kassier: Maximilian Schober

Kassier-Stellvertreterin: Yvonne Tahedl

Schriftführer: Philip Vielhaber

Sportlicher Leiter: Walter Strajhar

Sportlicher Leiter-Stellvertreter: Marco Strajhar

Jugendleiter: Robert Hochreiter

Jugendleiter-Stellvertreter: Bernd Leitner

Verantwortlicher Sponsoring: Michael Hofer

Nachwuchs und Infrastruktur im Fokus

Der neue Vorstand hat bereits klare Ziele für die kommenden Jahre. Besonders die Nachwuchsarbeit soll weiter gestärkt werden. Zudem möchte der Verein die Infrastruktur Schritt für Schritt modernisieren und bessere Rahmenbedingungen für Spielerinnen, Spieler und Ehrenamtliche schaffen. Auch die Außendarstellung soll weiter ausgebaut werden: Geplant sind unter anderem eine stärkere Präsenz in den sozialen Medien sowie die Gewinnung neuer Sponsoringpartner. Ein zentraler Punkt bleibt außerdem die Förderung eigener Talente und die Entwicklung von Nachwuchsspielern aus den eigenen Reihen.

Dank an langjährigen Obmann

Der neue Vorstand bedankt sich beim bisherigen Obmann Christian Taubländer, der den FC Proleb über viele Jahre geprägt und wichtige Grundlagen für die Zukunft geschaffen habe. Der neue Obmann Luca Liebmann blickt motiviert auf seine Aufgabe: „Seit mittlerweile fast zehn Jahren darf ich das Trikot des FC Proleb tragen. In dieser Zeit habe ich erlebt, was diesen Verein ausmacht: Zusammenhalt, Leidenschaft und Menschen, die unglaublich viel Herzblut investieren. Genau deshalb möchte ich nun Verantwortung übernehmen und dem Verein sowie der Gemeinde etwas von dem zurückgeben, was ich hier selbst erfahren durfte.“ Mit dem neuen Vorstand will der FC Proleb Bewährtes erhalten und gleichzeitig neue Impulse setzen. Junge Funktionäre sollen gemeinsam mit erfahrenen Vereinsvertretern daran arbeiten, den Traditionsverein sportlich, organisatorisch und infrastrukturell weiterzuentwickeln.