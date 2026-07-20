„Wir werden dich nie vergessen“: Verein trauert um ehemaligen Stammlokalbesitzer

Traurige Nachrichten verkünden die Ilzer Kohlenteifln: Der Brauchtumsverein nimmt Abschied von seinem ehemaligen Stammlokalbesitzer. Für die Gruppe war er weit mehr als nur ein Gastgeber, in seinem Lokal begann einst die Geschichte der Kohlenteifln. „In seinem Lokal fand einst unser Gründungsgespräch statt – dort wurden die ersten Ideen geboren und der Grundstein für unseren Verein gelegt“, schreiben die Kohlenteifln. Für diese besondere Verbindung wolle man ihm stets dankbar bleiben.

„Wir werden dich nie vergessen“

Mit bewegenden Worten verabschiedet sich der Verein von seinem ehemaligen Stammlokalbesitzer und richtet seine Anteilnahme an die Familie und Angehörigen. „Lieber Michi, wir werden dich nie vergessen“, heißt es in dem Beitrag der Ilzer Kohlenteifln. Der Verein wünscht der Familie sowie allen Angehörigen viel Kraft in dieser schweren Zeit und verabschiedet sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden.“