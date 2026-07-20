Bagger beschädigt Gasleitung in Kapfenberg: Evakuierung und Straßensperre

Ein Bagger beschädigte am Montagnachmittag bei Grabungsarbeiten in Kapfenberg eine Hauptgasleitung, wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet.

Wegen des unkontrollierten Gasaustritts musste das angrenzende Firmengelände evakuiert und die B20 vorübergehend gesperrt werden.

Wegen des unkontrollierten Gasaustritts musste das angrenzende Firmengelände evakuiert und die B20 vorübergehend gesperrt werden.

Ein Baggereinsatz im Nahbereich eines Baches in Kapfenberg führte am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Zwischenfall. Bei den Grabungsarbeiten nahe einem Industriebetrieb traf die Baggerschaufel eine Hauptgasleitung, woraufhin unkontrolliert Gas austrat.

Bauarbeiter mussten Bereich verlassen

Die Bauarbeiter verließen unverzüglich die Gefahrenzone und verständigten das Personal des angrenzenden Werkes. Daraufhin veranlasste ein Betriebsverantwortlicher die umgehende Evakuierung des gesamten Geländes und alarmierte die Rettungskräfte sowie den Gasnotdienst der Energie Steiermark. Techniker des Energieversorgers schlossen schließlich die Leitung und stoppten den Austritt. Zur Sicherheit überprüften gefahrenstoffkundige Organe der Polizei die Betriebsgebäude mit Spezialmessgeräten auf verbliebene Gaskonzentrationen.

Verkehr wurde gesperrt

Nach der Entwarnung konnte die Belegschaft wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Während der kritischen Phase sicherten vier Polizeistreifen sowie 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kapfenberg-Stadt mit drei Fahrzeugen den Einsatzort ab und sperrten die B20 vorübergehend für den gesamten Verkehr. Bei dem Vorfall kam niemand zu Schaden.