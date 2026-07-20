Nicht überall sonnig: Wetter bringt Wolken und einzelne Gewitter in die Steiermark

Die Sonne zeigt sich am Dienstag in der Steiermark häufig, ganz ungetrübt bleibt der Himmel aber nicht. Wolkenfelder und einzelne gewittrige Schauer sind möglich.

„Am Dienstag scheint in der Steiermark oft die Sonne, ungetrübt wird es aber nicht sein. Vor allem im Süden ziehen vormittags einige Wolkenfelder durch, später auch in der Obersteiermark. Nachmittags sind vereinzelt auch teils gewittrige Schauer möglich, am ehesten im Grenzbereich zu Kärnten und dem Wechselgebiet“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es von Experten: „Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest, dazu ist es in der Früh mit 8 bis 14 Grad recht frisch, tagsüber werden dann etwa 20 bis 24 Grad erreicht.“