Unfall auf der A2: Auto kracht bei Regen auf Südautobahn

Ein Regenschauer wurde einem Autofahrer auf der Südautobahn zum Verhängnis. Zwischen Hartberg und Bad Waltersdorf kam es zu einem Unfall, bei dem Feuerwehr, Polizei und ASFINAG im Einsatz standen.

Nasse Fahrbahn, schlechte Sicht und plötzlich ein Unfall: Auf der Südautobahn (A2) zwischen Hartberg und Bad Waltersdorf kam es während eines Regenschauers zu einem Verkehrsunfall. Die Freiwillige Feuerwehr Hartberg rückte gemeinsam mit Polizei und ASFINAG zur Unfallstelle aus.

©Feuerwehr Hartberg Die Freiwillige Feuerwehr Hartberg rückte gemeinsam mit Polizei und ASFINAG zur Unfallstelle aus.

Einsatz auf der A2

Der Unfall ereignete sich am 19. Juli auf der A2 in Fahrtrichtung Bad Waltersdorf. Während des Regenschauers wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hartberg alarmiert. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Polizei und der ASFINAG die Unfallstelle ab, um den Verkehr sicher an der Unfallstelle vorbeizuleiten und weitere Gefahren zu verhindern. Nach der Absicherung übernahm die Feuerwehr die Bergung des beschädigten Autos. Das Fahrzeug wurde von der Autobahn bis zu einer sicheren Abstellmöglichkeit gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Hartberg war mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrkräften rund eine Stunde lang im Einsatz.