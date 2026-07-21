SPÖ warnt: „Blau-Schwarz ebnet den Weg zur Zweiklassenmedizin“

Die Debatte um die Gesundheitsversorgung in der Steiermark spitzt sich weiter zu. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz wirft der Landesregierung vor, den Weg für eine Zweiklassenmedizin zu ebnen und öffentliche Leistungen zu schwächen.

Die Diskussion um die Zukunft der steirischen Gesundheitsversorgung geht in die nächste Runde. Nach den jüngsten Entwicklungen rund um die Spitäler in Bad Aussee und Schladming erhebt die SPÖ schwere Vorwürfe gegen die blau-schwarze Landesregierung. Klubobmann Hannes Schwarz spricht von einem schleichenden Umbau des Gesundheitssystems und warnt vor einer zunehmenden Privatisierung.

Scharfe Kritik an Plänen im Ennstal und Ausseerland

Auslöser der Kritik sind laut SPÖ Berichte über Gespräche mit privaten Betreibern in Bad Aussee sowie Pläne für Privatkliniken auf Spitalsflächen in Schladming. Für Schwarz zeichne sich damit ein klarer Kurs ab. „Was wir hier erleben, ist der schleichende Ausverkauf unserer öffentlichen Gesundheitsversorgung. Öffentliche Spitalsflächen werden frei gemacht, damit private Betreiber übernehmen können. ÖVP und FPÖ rollen der Privatisierung den roten Teppich aus und treiben die Zweiklassenmedizin in der Steiermark massiv voran“, erklärt der SPÖ-Klubobmann.

Vorwurf: Wahlversprechen gebrochen

Besonders deutlich fällt die Kritik an der FPÖ aus. Schwarz wirft der Regierungspartei vor, ihre Ankündigungen aus dem Wahlkampf nicht einzuhalten. „Die FPÖ bricht eiskalt ihre Wahlversprechen. Anstatt die Versorgung vor Ort zu sichern, lagert man medizinische Leistungen über Verträge an andere Bundesländer aus. Gleichzeitig entstehen im eigenen Land Versorgungslücken, in die private Anbieter stoßen. Das ist ein gesundheitspolitischer Skandal.“ Nach Ansicht der SPÖ müsse sich jede Reform daran messen lassen, ob sich die medizinische Versorgung für die Bevölkerung verbessere oder verschlechtere.

„Gesundheit darf kein Privileg sein“

Für Schwarz steht fest, dass das öffentliche Gesundheitssystem gestärkt und nicht zurückgebaut werden müsse. Er kündigt an, die Entwicklung weiterhin kritisch zu begleiten. „Gesundheit darf kein Privileg für jene sein, die es sich leisten können. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie unsere öffentliche Versorgung an andere Bundesländer verkauft und im eigenen Land für private Profite geopfert wird.“