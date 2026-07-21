Steiermark an der Spitze: Jeder dritte Bauernhof ist in Frauenhand

Sie führen Höfe, entwickeln neue Ideen und sichern die regionale Lebensmittelversorgung. In der Steiermark liegt der Anteil weiblicher Betriebsleiterinnen deutlich über dem Österreichschnitt und sogar an der europäischen Spitze.

Landwirtschaft ist längst keine Männerdomäne mehr. Immer mehr Frauen übernehmen Verantwortung auf den Höfen, führen Familienbetriebe und entwickeln neue Einkommensquellen. Mit einem Anteil von 38 Prozent weiblicher Betriebsleiterinnen nimmt die Steiermark europaweit eine Spitzenposition ein.

Mehr als jeder dritte Hof wird von einer Frau geführt

Während österreichweit knapp 36 Prozent der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe von Frauen geleitet werden, liegt die Steiermark mit 38 Prozent darüber. „Ohne Bäuerinnen ist die Land- und Forstwirtschaft nicht denkbar, unterstreicht Präsident Andreas Steinegger und betont: „Sie sichern unsere Familienbetriebe, lebendige ländliche Regionen und die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln. Gleichzeitig sind Frauen in der Landwirtschaft das Herz und Rückgrat in den bäuerlichen Familien.“ Damit gehört das Bundesland laut Landwirtschaftskammer zu den europäischen Vorreitern. Ein Blick ins Ausland zeigt den Unterschied: In Deutschland werden rund elf Prozent der Höfe von Frauen geführt, in Frankreich 21 Prozent und in der Schweiz lediglich sieben Prozent.

©LK Steiermark/Danner 38 Prozent der steirischen Bäuerinnen sind Betriebsführerinnen, betonen Präsident Andreas Steinegger (rechts), Vizepräsidentin Maria Pein (links) und Landesbäuerin Ursula Reiter (4.v.l.). Mit den Betriebsführerinnen: Julia Flicker (2.v.l), Maria Kamsker (3.v.l.) und Eva Schulz (2.v.r.)

Frauen bringen neue Ideen auf die Höfe

Immer häufiger sind es Frauen, die Betriebe mit frischen Konzepten weiterentwickeln. Sie setzen auf Direktvermarktung, Urlaub am Bauernhof, neue Produkte oder zusätzliche Betriebszweige und sorgen so für wirtschaftliche Stabilität. Viele bringen Erfahrungen aus anderen Berufen oder Ausbildungen mit und schaffen dadurch neue Perspektiven für die Familienbetriebe. Der Wandel zeigt sich bereits in den Schulen. An den höheren land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen liegt der Frauenanteil inzwischen bei rund 51 Prozent. Auch bei den Facharbeiterausbildungen entscheiden sich immer mehr Frauen für eine Karriere in der Landwirtschaft. Das Interesse, Verantwortung am eigenen Hof zu übernehmen, wächst seit Jahren kontinuierlich.

30.000 Frauen bilden das größte Netzwerk der Steiermark

Unterstützung erhalten die Bäuerinnen durch ein starkes Netzwerk. Rund 30.000 Mitglieder zählt die steirische Bäuerinnenorganisation und ist damit das größte Frauennetzwerk des Bundeslandes. Neben fachlicher Weiterbildung stehen der Erfahrungsaustausch, die Vermarktung regionaler Lebensmittel sowie Projekte zur Bewusstseinsbildung im Mittelpunkt. Im Rahmen der diesjährigen Woche der Land- und Forstwirtschaft, die ganz im Zeichen der Bäuerinnen steht, laden zehn Landwirtinnen Besucherinnen und Besucher auf ihre Höfe ein. Sie geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag und zeigen, wie vielfältig moderne Landwirtschaft heute ist.