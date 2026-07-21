Waldbrand in der Steiermark: Bundesheer schickt „Lion“ in die Luft

Der Waldbrand bei Rottenmann fordert immer mehr Einsatzkräfte. Jetzt greift auch das Bundesheer ein: Ein moderner Hubschrauber unterstützt seit Dienstagvormittag die Löscharbeiten aus der Luft.

Der Waldbrand in der Obersteiermark beschäftigt die Einsatzkräfte weiter. Um die Feuerwehr bei den Löscharbeiten zu unterstützen, wurde am Dienstag auch das Bundesheer angefordert. Seit den Morgenstunden kreist ein Hubschrauber über dem Einsatzgebiet und hilft bei der Bekämpfung der Flammen.

Bundesheer unterstützt aus der Luft

Seit 9 Uhr ist ein Hubschrauber des Typs AW169 „Lion“ im Raum Rottenmann im Einsatz. Das Bundesheer wurde im Rahmen eines Assistenzeinsatzes alarmiert, um die laufenden Löscharbeiten aus der Luft zu verstärken. Gerade in schwer zugänglichem Gelände spielt der Hubschrauber eine entscheidende Rolle. Er unterstützt die Einsatzkräfte dabei, den Brand möglichst rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Der AW169 „Lion“ zählt zu den modernsten Hubschraubern des Österreichischen Bundesheeres. Er kann sowohl bei militärischen als auch bei zivilen Einsätzen eingesetzt werden und ist speziell für anspruchsvolle Missionen im alpinen Gelände ausgelegt. Dank seiner hohen Leistungsfähigkeit kann der Helikopter auch in großen Höhen effizient arbeiten und die Einsatzkräfte unter schwierigen Bedingungen unterstützen.

Ministerin dankt den Einsatzkräften

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betont die Bedeutung des Assistenzeinsatzes: „Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen bereit, wenn rasche und wirksame Hilfe benötigt wird. Der Einsatz zeigt einmal mehr, wie wichtig die Fähigkeiten unseres Bundesheeres sind. Ich danke allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz und wünsche ihnen einen sicheren Verlauf der Löscharbeiten.“ Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist derzeit offen. Feuerwehr, Bundesheer und weitere Organisationen arbeiten gemeinsam daran, den Brand einzudämmen.