Steiermark erlebt Auto-Boom: Warum die Branche dennoch Alarm schlägt

Der Automarkt in der Steiermark legt kräftig zu: 15 Prozent mehr Neuzulassungen und ein Rekord bei E- und Hybridautos. Doch ausgerechnet jetzt schlägt die Branche Alarm und warnt vor neuen gesetzlichen Hürden.

Die steirische Fahrzeugbranche startet mit Rückenwind ins zweite Halbjahr. Von Jänner bis Juni wurden deutlich mehr Neuwagen verkauft als noch im Vorjahr. Besonders Elektro- und Hybridautos gewinnen weiter an Bedeutung. Gleichzeitig warnt die Wirtschaftskammer vor geplanten gesetzlichen Änderungen, die den Aufschwung ausbremsen könnten.

Neuzulassungen steigen kräftig an

Im ersten Halbjahr 2026 wurden in der Steiermark 24.079 neue Autos zugelassen. Das sind 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit liegt das Bundesland genau im österreichweiten Trend. Besonders auffällig: Mehr als sechs von zehn neu zugelassenen Fahrzeugen verfügen inzwischen über einen Elektro- oder Hybridantrieb. Reine Elektroautos legten um mehr als 36 Prozent zu, Hybridfahrzeuge sogar noch deutlicher. Gleichzeitig verlieren klassische Benzin- und Dieselfahrzeuge weiter an Bedeutung, auch wenn ihre Zulassungen leicht gestiegen sind.

©Foto Fischer Gerald Auer (Geschäftsführer Vogl + Co), Peter Jagersberger (Obmann des steirischen Fahrzeughandels) und Gerhard Monsberger (Geschäftsleitung Porsche Inter Auto Steiermark) (v.l.) präsentierten die aktuellen Zahlen.

Unternehmen treiben die Mobilitätswende an

Vor allem Unternehmen investieren verstärkt in moderne Fahrzeugflotten. Österreichweit werden rund zwei Drittel aller Neuwagen auf Betriebe zugelassen. Bei reinen Elektroautos liegt dieser Anteil sogar bei rund 70 Prozent. Auch bei den leichten Nutzfahrzeugen zeigt sich dieser Trend deutlich. Die Zahl der Neuzulassungen stieg in der Steiermark um 58 Prozent. Besonders Hybridmodelle legten stark zu, aber auch Elektrotransporter werden immer häufiger angeschafft.

Gebrauchtwagenmarkt entwickelt sich unterschiedlich

Während der Neuwagenmarkt wächst, zeigt sich am Gebrauchtwagenmarkt ein anderes Bild. Insgesamt gingen die Zulassungen um knapp fünf Prozent zurück. Dennoch setzt sich auch hier die Elektrifizierung fort. Gebrauchte Elektroautos legten um fast 48 Prozent zu, Hybridfahrzeuge um mehr als 34 Prozent. Für viele Haushalte werden alternative Antriebe damit zunehmend erschwinglich. Trotz der positiven Entwicklung blickt die Fahrzeugwirtschaft mit Sorge auf mehrere geplante Gesetzesänderungen. Kritik gibt es unter anderem an der geplanten Einführung eines Sachbezugs für Elektro-Dienstwagen. Bisher konnten reine E-Firmenautos privat genutzt werden, ohne dass dafür ein Sachbezug anfiel. Künftig sollen Arbeitnehmer dafür jedoch steuerlich belastet werden. Die Branche befürchtet, dass dadurch Unternehmen ihre Investitionen in Elektromobilität zurückfahren könnten. Auch strengere Vorgaben bei der NoVA-Rückvergütung sorgen für Kritik. Nach Ansicht der Fahrzeughändler verschlechtern die neuen Regeln vor allem die Wettbewerbsfähigkeit exportorientierter Betriebe und des Gebrauchtwagenhandels.

Auch VfGH-Urteil sorgt für Verunsicherung

Zusätzliche Unsicherheit bringt eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zur sogenannten „Raserei“. Ab Oktober 2027 könnten unter bestimmten Voraussetzungen auch Leasing-, Miet- oder Firmenfahrzeuge von einem Fahrzeugverfall betroffen sein. Die Fahrzeugbranche befürchtet dadurch erhebliche Risiken für Händler und Werkstätten, etwa bei Probefahrten oder Ersatzfahrzeugen. Diese Unsicherheit könnte sich künftig auch auf Preise und Verträge auswirken.

„Unsere Betriebe sind der Motor der Mobilitätswende“

Peter Jagersberger, Obmann des steirischen Fahrzeughandels, betont: „Die Steiermark wächst im Neuwagenmarkt um 15 Prozent und über 60 Prozent der neuen Pkw fahren bereits mit alternativen Antrieben. Unsere Betriebe sind der Motor der Mobilitätswende. Umso unverständlicher ist, dass mit dem Sachbezug für E-Dienstwagen und der Verschärfung bei NoVA und ‚Raserei‘ ausgerechnet jene Unternehmen belastet werden, die Verantwortung übernehmen und investieren.“ Auch Vertreter großer Autohäuser warnen davor, erfolgreiche Entwicklungen durch neue steuerliche und rechtliche Hürden auszubremsen. Ihrer Ansicht nach braucht es vor allem verlässliche Rahmenbedingungen, damit Betriebe weiterhin in moderne und klimafreundliche Mobilität investieren.