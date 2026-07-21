Mutige Zeugen stoppen Alkolenker, jetzt sind sie für Award nominiert

Zwei Mädchen entgehen nur knapp einem schweren Unfall, der Lenker fährt einfach weiter. Doch zwei aufmerksame Zeugen reagieren geistesgegenwärtig, verfolgen den Mann und liefern der Polizei den entscheidenden Hinweis.

Ein riskantes Überholmanöver hätte für zwei Jugendliche in Anger (Bezirk Weiz) dramatisch enden können. Ein alkoholisierter Autofahrer streifte ihr Mofa und flüchtete anschließend. Dass der 28-Jährige rasch ausgeforscht werden konnte, ist dem mutigen Einsatz zweier Zeugen zu verdanken.

Gefährliches Überholmanöver trotz Sperrlinie

Der Vorfall ereignete sich bereits am 26. Juni, wurde von der Polizei aber erst jetzt veröffentlicht. Eine 15-Jährige war mit ihrem Mofa auf der B72 von Weiz in Richtung Anger unterwegs. Hinten am Mofa fuhr ihre 16-jährige Freundin mit. Als die Jugendliche den Blinker setzte und auf die Linksabbiegespur in Richtung Oberfeistritz wechselte, setzte der unmittelbar dahinter fahrende Auto-Lenker trotz doppelter Sperrlinie zum Überholen an. Dabei streifte der Außenspiegel seines Autos den Lenker des Mofas. Nur durch das geistesgegenwärtige Reagieren der 15-Jährigen konnte ein Sturz verhindert werden. Beide Mädchen blieben unverletzt.

Zeugen nehmen die Verfolgung auf

Zwei Männer aus dem Bezirk Weiz beobachteten den Vorfall. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass den Mädchen nichts passiert war, nahmen sie die Verfolgung des flüchtigen Autos auf. Im Ortsgebiet von Lebing gelang es ihnen sogar, den Lenker kurz zum Anhalten zu bewegen. Dieser fuhr jedoch wieder davon. Die beiden Zeugen fotografierten das Fahrzeug samt Kennzeichen und fuhren damit direkt zur Polizei. Dort erstatteten die beiden Jugendlichen gerade Anzeige.

Mehr als zwei Promille und kein Führerschein

Dank der Hinweise der Zeugen konnte die Polizei den Lenker rasch ausforschen. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Der Mann besitzt keine gültige Lenkberechtigung. Ein Alkotest ergab zudem eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille. Bei der ersten Befragung zeigte sich der 28-Jährige laut Polizei aggressiv und bestritt zunächst, überhaupt mit dem Auto seiner Mutter unterwegs gewesen zu sein. Außerdem soll er versucht haben, seine 20-jährige Beifahrerin zu beeinflussen. Diese bestätigte jedoch den Vorfall und die riskante Fahrweise ihres Freundes. Später legte der Mann schließlich ein Geständnis ab.

Mehrere Anzeigen folgen

Der 28-Jährige wird nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte bei der Bezirkshauptmannschaft Weiz angezeigt. Zusätzlich wird er wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Auch gegen die Zulassungsbesitzerin des Fahrzeugs, die Mutter des Mannes, wird Anzeige erstattet. Sie soll ihrem Sohn das Auto überlassen haben, obwohl dieser keine gültige Lenkberechtigung besitzt.

Mutige Zeugen für COURAGE-Award nominiert

Für ihr rasches und besonnenes Eingreifen wurden die beiden Männer nun für den COURAGE-Award 2026 nominiert. Mit der Auszeichnung ehren das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich und die Landespolizeidirektion Steiermark jedes Jahr Menschen, die mit Zivilcourage wesentlich zur Sicherheit anderer beitragen. Ob die beiden den Preis erhalten, entscheidet eine Jury im Herbst. Die Verleihung findet am 26. November 2026 in Raaba-Grambach statt.