Carsurfing endet fatal: 19-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Ein 19-Jähriger kletterte in der Nacht auf ein fahrendes Auto, wenig später stürzte er auf den Asphalt. Der junge Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die Lenkerin hatte keinen Führerschein.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 0.30 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 19-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit einem Auto mehrere Runden über den Parkplatz eines Einkaufszentrums. Neben ihr befanden sich zwei weitere Personen im Fahrzeug. Ein 19-jähriger Grazer hielt sich zunächst auf der Motorhaube des Autos auf. Kurz darauf kletterte er auf den Kofferraum, während das Fahrzeug weiterfuhr.

Sturz auf den Asphalt

Vermutlich aufgrund der Geschwindigkeit und Unebenheiten der Fahrbahn verlor der junge Mann den Halt. Er stürzte vom Fahrzeug und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Zwei Zeugen eilten sofort zu Hilfe, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 19-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, eingeliefert. Wie die Polizei weiter mitteilt, war die 19-jährige Fahrzeuglenkerin nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Ein Alkotest verlief allerdings negativ. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den strafrechtlichen Folgen laufen.