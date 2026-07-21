Lkw steht quer auf der A2: Kilometerlanger Stau in beide Richtungen

Auf der A2 zwischen Schäffern und Pinggau geht derzeit kaum noch etwas. Nach einem Lkw-Unfall steht der Lastwagen quer über die Fahrbahn. In beide Richtungen haben sich bereits kilometerlange Staus gebildet.

Wer derzeit auf der Südautobahn unterwegs ist, braucht viel Geduld. Zwischen Schäffern und Pinggau hat ein Lkw-Unfall für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Lastwagen kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand und blockiert den Verkehr.

Stau wächst auf mehrere Kilometer an

In Fahrtrichtung Graz hat sich bereits ein rund sieben Kilometer langer Stau gebildet. Auch in Richtung Wien müssen Autofahrer mit erheblichen Verzögerungen rechnen, dort reicht die Kolonne derzeit auf etwa sechs Kilometer. Autos können die Unfallstelle nur langsam passieren.

Verkehr wird umgeleitet

Um die Situation zu entschärfen, wird der Verkehr ab Edlitz umgeleitet. In Richtung Wien bleibt zudem der linke Fahrstreifen im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Wer von Wien nach Graz unterwegs ist, sollte, wenn möglich, auf die S6 Semmering Schnellstraße ausweichen. Wie lange die Behinderungen andauern werden, ist derzeit noch nicht bekannt.