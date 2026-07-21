Da war Hopfen und Malz verloren: Lkw verliert Bier-Ladung auf der B20

Mit diesem Einsatz hatte wohl niemand gerechnet: Ein Lkw verlor auf der B20 bei Turnau zahlreiche Bierkisten. Tausende Flaschen zerbrachen, die Straße verwandelte sich in ein Scherbenfeld, die Feuerwehr rückte aus.

Statt eines gewöhnlichen Transportes endete die Fahrt eines Lkw am Montagvormittag mit einem außergewöhnlichen Zwischenfall. Auf der B20 Mariazeller Straße verlor das Fahrzeug zahlreiche Bierkisten. Für die Feuerwehr begann damit ein stundenlanger Aufräumeinsatz.

©FF Turnau Die unbeschädigten Bierkisten wurden anschließend auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen, damit sie ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Bierkisten landen auf der Straße und im Bach

Der Lastwagen war in Richtung Mariazell unterwegs, als sich Teile der Ladung lösten. Zahlreiche Bierkisten stürzten auf die Fahrbahn, weitere fielen in den angrenzenden Bach. Dabei zerbarsten tausende Bierflaschen. Innerhalb kürzester Zeit war die Bundesstraße mit Glasscherben und Flaschen übersät. Gemeinsam mit dem Straßenerhaltungsdienst beseitigte die Freiwillige Feuerwehr Turnau die Scherben von Fahrbahn und Bankett. Erst nach mehreren Stunden war der Einsatz beendet und die Straße wieder sicher befahrbar. Die unbeschädigten Bierkisten wurden anschließend auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen, damit sie ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Mit Humor genommen

Den ungewöhnlichen Einsatz kommentierte die Feuerwehr auf Social Media mit einem Augenzwinkern und schrieb: „Lkw verlor wichtiges Ladegut.“ Auch in den Kommentaren ließen sich viele Nutzer den Humor nicht nehmen. Zwischen Beileidsbekundungen für durstige Bierfreunde und scherzhaften Anspielungen auf „Maßnahmen“ sorgte der Vorfall trotz des Sachschadens für zahlreiche Reaktionen.