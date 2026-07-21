Unwettergefahr in der Steiermark: Gewitter und Hagel im Anmarsch

Die neue Woche hat in der Steiermark mit Gewittern, Hagel und mehreren Kaltfronten begonnen. Während heute in mehreren Bezirken Unwetter möglich sind, bleibt auch in den kommenden Tagen eine Hitzewelle aus.

Wer heute im Freien unterwegs ist, sollte die Wetterentwicklung genau im Blick behalten. Bereits seit der Mittagszeit stieg in Teilen der Steiermark die Gefahr von Gewittern und Hagel. Gleichzeitig sorgt eine Kaltfront dafür, dass die Temperaturen deutlich unter den für Ende Juli üblichen Werten bleiben. Und auch in den nächsten Tagen bleibt das Wetter wechselhaft, 5 Minuten hat berichtet: Nicht überall sonnig: Wetter bringt Wolken und einzelne Gewitter in die Steiermark.

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Heute steigt die Unwettergefahr deutlich an

Laut GeoSphere Austria ist der Dienstag zunächst gering bis wechselhaft bewölkt. Im Laufe des Tages entwickeln sich jedoch vermehrt Quellwolken. Vor allem entlang der Kärntner Grenze sowie im Randgebirge bis zum Wechselgebiet muss mit teils kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Der Norden der Steiermark bleibt dagegen überwiegend trocken. Für mehrere Bezirke gelten laut der Unwetterzentrale Österreich bereits Warnungen vor markantem Wetter. Dort können kräftige Gewitter, Starkregen, stürmische Böen und örtlich Hagel auftreten. Die Tageshöchstwerte erreichen lediglich 20 bis 24 Grad, dazu weht ein mäßiger bis lebhafter Nordwestwind.

Betroffen sind derzeit: Bruck-Mürzzuschlag

Graz-Umgebung

Leoben

Murau

Murtal

Voitsberg

Weiz

Kühle Nächte statt Tropensommer

Bemerkenswert ist in diesem Jahr vor allem eines: Ende Juli zeigt sich der Sommer ungewöhnlich zurückhaltend. Nach der kurzen Hitzewelle in der zweiten Junihälfte bleibt eine neuerliche Hitzephase derzeit aus. Schon in der Nacht auf Mittwoch gehen die Temperaturen laut GeoSphere auf 8 bis 10 Grad im Aichfeld und Ennstal sowie 11 bis 13 Grad in der Südsteiermark zurück. Lokal können sich Nebelfelder bilden, entlang des Alpenhauptkamms sind in der zweiten Nachthälfte erneut leichte Regenschauer möglich.

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Mittwoch bringt etwas Sonne, aber keine Wetterwende

Am Mittwoch lockern die Wolken zeitweise auf. Die meisten Sonnenstunden werden im Südosten erwartet, wo die Temperaturen auf bis zu 25 Grad steigen können. Im Nordstau bleibt es hingegen deutlich kühler. Zwischen Gesäuse und Oberem Mürztal sind bei 18 bis 21 Grad weiterhin einzelne Regenschauer möglich. Die Wetterberuhigung ist nur von kurzer Dauer. Bereits am Donnerstag erreicht die nächste Störungszone die Steiermark. Laut Meteorologin Marlies Kriegler von GeoSphere Austria ist der Vormittag überwiegend stark bewölkt und windig. Im Laufe des Nachmittags ziehen erneut Regenschauer über das Land, im Süden sind auch Gewitter möglich. Mit 19 bis 25 Grad bleibt es für Ende Juli weiterhin vergleichsweise kühl.

Freitag und Samstag werden freundlicher

Zum Wochenende setzt sich langsam wieder Hochdruckeinfluss durch. Am Freitag lockert die Bewölkung zunehmend auf, besonders südlich der Mur-Mürz-Furche dominiert bereits häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad. Der Samstag dürfte schließlich der sonnigste Tag der Woche werden. Nach einem teils frischen Morgen mit 6 bis 13 Grad scheint in weiten Teilen der Steiermark die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 24 bis 28 Grad. Wer auf eine längere Schönwetterphase hofft, wird jedoch enttäuscht. Laut GeoSphere deutet sich bereits für Sonntag die nächste Kaltfront an. Erneut sind Regenschauer zu erwarten. Auch die wiederkehrenden Niederschläge werden die Trockenheit laut den Wetterexperten kaum entschärfen. Die Schauer fallen meist nur lokal und reichen nicht aus, um das teils erhebliche Niederschlagsdefizit der vergangenen Monate auszugleichen.