Steirer erlebt böse Überraschung: Nach Abrechnung fehlen Tausende Euro

Nach seiner Kündigung wurde ein 42-jähriger Steirer von seinem Arbeitgeber freigestellt. Bei der Endabrechnung fehlten jedoch Provisionen. Das ließ er nicht auf sich sitzen.

Ein 42-jähriger Steirer, der als Disponent in einer Spedition tätig war, wandte sich nach einem arbeitsrechtlichen Problem an die Arbeiterkammer Steiermark. Nach einer Kündigung wurde der Mann während der Kündigungsfrist vom Dienst freigestellt. Bei der abschließenden Abrechnung folgte jedoch eine böse Überraschung: Seine bisher ausbezahlten Provisionen waren nicht mehr berücksichtigt worden. Dadurch entstand für den ehemaligen Mitarbeiter ein finanzieller Nachteil.

3.000 Euro Nachzahlung erreicht

Für die Arbeiterkammer war klar: „Die Freistellung darf nicht dazu führen, dass er weniger verdient.“ Die AK unterstützte den Steirer deshalb bei der Durchsetzung seiner Ansprüche. Der Fall wurde schließlich vor Gericht verhandelt. Dort konnte eine Einigung erzielt werden. Im Rahmen des Vergleichs verpflichtete sich der Arbeitgeber zu einer Nachzahlung von 3.000 Euro. Damit erhielt der Steirer die ausstehenden Beträge zurück.