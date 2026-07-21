Tödlicher Unfall: Frau (62) stirbt nach Kollision mit Sattelzug

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Wagen und einem Sattel-Kfz in Ziprein (Bezirk Südoststeiermark) am Dienstagnachmittag, 21. Juli 2026, erlitt die 62-jährige Autofahrerin tödliche Verletzungen.

Gegen 14:10 Uhr fuhr eine 62-Jährige aus Deutschland mit ihrem Wagen auf der Kirchbacher Straße (B73) von Ziprein kommend in Richtung Seibuttendorf. Bei Straßenkilometer 32,2 kam sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelzug aus Slowenien, gelenkt von einem 28-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz.

62-Jährige in Wagen eingeklemmt

Der Wagen wurde von der Straße in den angrenzenden Acker geschleudert und die 62-Jährige darin eingeklemmt. Sie musste mittels Bergeschere von der Freiwilligen Feuerwehr Ziprein aus dem Wrack befreit werden. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden vom Österreichischen Roten Kreuz und von der Besatzung des Notarzthubschraubers durchgeführt.

62-Jährige starb an Ort und Stelle

Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb die 62-Jährige nach an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an. Der 28-jährige Lkw-Lenker erlitt vermutlich einen Schock und wurde vom ÖRK ins LKH Feldbach eingeliefert. Er dürfte nur leichte Verletzungen erlitten haben. Der Sattelzug geriet nach dem Zusammenstoß auf die linke Seite und stürzte mit dem Zugfahrzeug voraus in den Straßengraben. Die Bergung erfolgte mit einem Spezialkran. Die B73 war für etwa vier Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.