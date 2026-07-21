Hubschrauber-Einsatz auf A2: Unfall sorgt für kilometerlangen Stau

Ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat am Dienstagnachmittag den Verkehr auf der A2 massiv beeinträchtigt. Eine Person musste aus einem Auto befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden.

Erneut ist es am Dienstag auf der Südautobahn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nachdem bereits am Vormittag ein verkeilter Lkw für Behinderungen auf der A2 gesorgt hatte, kam es am Nachmittag in Fahrtrichtung Wien kurz vor der Abfahrt Gleisdorf West zu einer weiteren folgenschweren Kollision. Nach ersten Informationen prallten gegen 16 Uhr mehrere Autos unmittelbar vor einem Baustellenbereich zusammen.

Person aus Fahrzeug gerettet

Die Freiwilligen Feuerwehren Gleisdorf, Ludersdorf und Nestelbach bei Graz rückten mit zahlreichen Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Ihre Aufgabe war es unter anderem, eine im Fahrzeug eingeschlossene Person zu befreien. Nach der Rettung wurde die verletzte Person mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Darüber hinaus dürften weitere Unfallbeteiligte Verletzungen unbestimmten Grades erlitten haben. Neben den Feuerwehren standen auch mehrere Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt, die Polizei, die Asfinag sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

©FF Gleisdorf Großeinsatz auf A2: ©FF Gleisdorf Einsatzkräfte befreiten eingeklemmte Person nach Unfall.

Einsatz führte zu langem Stau im Abendverkehr

Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die A2 vorübergehend vollständig gesperrt werden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten staute sich der Verkehr im Feierabendverkehr über mehrere Kilometer zurück. Der Rückstau reichte zeitweise bis Hart bei Graz, Autofahrer mussten mit Verzögerungen von bis zu einer Stunde rechnen. Erst gegen 17.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Bis sich die Verkehrslage wieder normalisierte, dauerte es noch bis etwa 18.30 Uhr.