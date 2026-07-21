Jungstorch „Toni“ verirrte sich in steirischen Gemeindeamt

Wer am Montag das Gemeindeamt in Leutschach betrat, staunte nicht schlecht: Ein Jungstorch spazierte seelenruhig durch das Gebäude. Statt eines Behördengangs bekam der gefiederte Gast aber vor allem eines - Hilfe.

Im Gemeindeamt von Leutschach an der Weinstraße (Steiermark) sorgte am Montag ein ungewöhnlicher Gast für überraschte Gesichter. Ein junger Storch marschierte kurzerhand durch den Eingangsbereich, erkundete die Büroräume und machte sich sogar auf den Weg in die oberen Stockwerke – ganz so, als hätte er einen Termin beim Bürgermeister. Die Mitarbeiter beobachteten den tierischen Rundgang mit einem Schmunzeln. Schnell wurde jedoch klar: Der Vogel war nicht auf Sightseeing-Tour, sondern brauchte Unterstützung.

Warum der Jungstorch am Boden blieb

Der gefiederte Besucher wurde zur Storchenstation nach Tillmitsch gebracht. Dort fand Storchenexperte Helmut Rosenthaler rasch die Ursache für den ungewöhnlichen Behördenbesuch. An beiden Flügeln seien jeweils fünf Flugfedern noch nicht vollständig entwickelt. Dadurch könne der Jungstorch zwar landen, anschließend aber nicht mehr starten. Auch die Marktgemeinde berichtet, der Vogel habe den Rückflug in seinen Horst deshalb nicht geschafft. „Offenbar suchte er deshalb im Gemeindeamt Hilfe – und die hat er glücklicherweise auch bekommen. Störche sind schließlich sehr intelligente Vögel.“

Aus dem Fundtier wird „Toni Amtsstorch“

Verletzt ist der Nachwuchs-Storch laut Storchenstation nicht. Bis auf die noch nicht ausgewachsenen Flugfedern geht es ihm gut. Er frisst, wurde bereits beringt und soll schon bald mit den anderen Jungstörchen in der Station zusammengeführt werden. Lediglich eine leichte Gehirnerschütterung nach einem missglückten Flugversuch könne nicht ausgeschlossen werden. Die Marktgemeinde hat den tierischen Besucher inzwischen adoptiert, zumindest symbolisch. Künftig hört der Jungstorch auf den Namen „Toni Amtsstorch“.

Afrika oder doch Winterurlaub in Tillmitsch?

Ob Toni noch rechtzeitig mit seinen Artgenossen Richtung Afrika aufbrechen kann, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Wachsen die Flugfedern bis Ende August ausreichend nach, steht dem ersten großen Vogelzug nichts im Weg. Sollte Toni dafür noch nicht fit genug sein, wartet statt einer Fernreise eben ein Winterquartier in der Storchenstation Tillmitsch. Dort wäre er jedenfalls in bester Gesellschaft: Derzeit werden rund 30 Jungstörche auf ihre ersten erfolgreichen Flugversuche vorbereitet.