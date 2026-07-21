Am Mittwoch: Steirer müssen sich auf wechselhaftes Wetter einstellen

Die Steiermark erwartet ein wechselhafter Tag: Während im Südosten zeitweise die Sonne scheint und bis zu 25 Grad möglich sind, bleiben andere Regionen unter Wolken und einzelnen Regenschauern kühler.

„Bei aufkommendem Nordwestwind ist es bei durchziehenden Wolkenfeldern zeitweise sonnig. Die meisten Sonnenstunden dürften sich im Südosten ausgehen, hier wird es mit rund 25 Grad auch am wärmsten“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Mehr Wolken und einzelne Regenschauer sind im Nordstau zu erwarten, dementsprechend bleibt es mit 18 bis 21 Grad zwischen dem Gesäuse und dem Oberen Mürztal auch kühler.“