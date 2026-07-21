Fünf Verletzte: Weitere Details zum Großeinsatz auf A2

Der Unfall auf der A2 Südautobahn hat am Dienstagnachmittag fünf Verletzte gefordert. Ein 82-jähriger Autofahrer dürfte ein Stauende übersehen haben und schob mehrere Fahrzeuge ineinander.

Am Dienstag kam es auf der A2 zu einem Großeinsatz, 5 Minuten berichtete: Hubschrauber-Einsatz auf A2: Unfall sorgt für kilometerlangen Stau. Nun gibt es weitere Details zum Unfallhergang. Laut Polizei wurden mehrere Personen verletzt.

Senior kracht auf A2 in Stauende

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 15.50 Uhr auf der Südautobahn im Gemeindegebiet von Ludersdorf-Wilfersdorf. Ein 82-jähriger Mann aus Polen war mit seinem Wagen in Richtung Wien unterwegs. Bei Straßenkilometer 161,2 dürfte der Lenker laut Polizei ein vor ihm befindliches Stauende übersehen haben. Sein Fahrzeug prallte gegen den letzten stehenden Wagen der Kolonne.

Mehrere Autos ineinandergeschoben

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das getroffene Fahrzeug nach vorne geschleudert und kollidierte dadurch mit zwei weiteren Autos. Insgesamt waren somit vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Bei dem Zusammenstoß wurden fünf Personen verletzt. Vier Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen und wurden nach der medizinischen Versorgung im Landeskrankenhaus Graz wieder nach Hause entlassen. Eine weitere Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht.

A2 zeitweise komplett gesperrt

Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Südautobahn zwischen 16.25 Uhr und 16.40 Uhr in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr teilweise wieder freigegeben werden. Die Fahrtrichtung Villach sowie ein Fahrstreifen Richtung Wien waren wieder befahrbar. Der zweite Fahrstreifen blieb aufgrund der Aufräumarbeiten noch bis etwa 17.30 Uhr gesperrt. Der Unfall sorgte im Nachmittagsverkehr für erhebliche Verzögerungen auf der A2. Bereits zuvor hatte ein Lkw-Zwischenfall für Behinderungen auf der Südautobahn gesorgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 21:56 Uhr aktualisiert