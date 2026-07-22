Große Wende: Das Narzissenfest in der Steiermark ist gerettet

Wochenlang stand das traditionsreiche Narzissenfest auf der Kippe. Jetzt gibt es Entwarnung: Nach einem Krisengespräch haben sich Organisatoren und Tourismusverband geeinigt. Das größte Blumenfest Mitteleuropas findet 2027 statt.

Tausende Besucher, kunstvolle Narzissenfiguren und ein Bootskorso, der jedes Jahr Bilder aus der Steiermark in die Welt trägt, genau dieses Traditionsfest stand zuletzt überraschend auf der Kippe. Nun gibt es aber gute Nachrichten: Das 67. Narzissenfest soll auch im kommenden Jahr stattfinden.

Nach heftigen Diskussionen gibt es jetzt eine Einigung

Auslöser der Unsicherheit waren Spannungen zwischen dem ehrenamtlichen Narzissenfestverein und dem Tourismusverband Ausseerland-Salzkammergut. Nach dem heurigen Fest war Vereinsobmann Rudi Grill gemeinsam mit seinem Stellvertreter zurückgetreten und hatte deutlich gemacht, dass die Organisation in ihrer bisherigen Form kaum noch zu bewältigen sei. Der Hauptgrund: Immer mehr Aufgaben seien über die Jahre bei den freiwilligen Helfern gelandet.

Tourismusverband will mehr Verantwortung übernehmen

Bei einem gemeinsamen Gespräch wurden nun die Weichen für die Zukunft gestellt. Künftig soll der Tourismusverband wieder deutlich mehr organisatorische Aufgaben übernehmen und das ehrenamtliche Team entlasten. „Es hat sich schleichend ergeben, dass die Aufgaben fast zu 100 Prozent nur mehr beim ehrenamtlichen Komitee gelegen sind. Wir haben großes Verständnis dafür, dass der Tourismusverband seine Rolle künftig wieder stärker wahrnehmen muss“, erklärte Rudi Grill in einem Bericht des ORF.

3.000 Freiwillige machen das Fest möglich

Das Narzissenfest zählt zu den bekanntesten Veranstaltungen Österreichs und gilt als größtes Blumenfest Mitteleuropas. Rund 3.000 Freiwillige engagieren sich jedes Jahr für das Fest und schaffen damit laut Veranstaltern eine regionale Wertschöpfung von rund 1,5 Millionen Euro. Besonders der traditionelle Bootskorso auf dem Grundlsee lockt jährlich tausende Besucher ins Ausseerland. Nach der Einigung blicken die Verantwortlichen wieder optimistisch nach vorne. Rudi Grill kann sich vorstellen, noch ein weiteres Jahr als Obmann zu fungieren, während parallel bereits nach einer langfristigen Nachfolge gesucht wird. Auch der Tourismusverband betont die Bedeutung der Veranstaltung. Gerade weil ehrenamtliches Engagement immer schwieriger werde, müsse das traditionsreiche Fest organisatorisch auf breitere Beine gestellt werden.