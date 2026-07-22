Nach Millionenpleite: Nächste Firma der Kilger-Gruppe ist insolvent

Die Insolvenzserie rund um die Kilger-Gruppe geht weiter. Nach mehreren Gesellschaften hat nun auch die Kilger KG ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Hintergrund sind Millionenverbindlichkeiten.

Die Krise der Kilger-Gruppe zieht immer weitere Kreise. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits mehrere Gesellschaften Insolvenz anmelden mussten und zuletzt Forderungen von rund 83 Millionen Euro gegen die Domaines Kilger GmbH & Co KG bekannt wurden, ist nun auch die Kilger KG betroffen, 5 Minuten hat damals berichtet: 83 Millionen Euro Schulden: Ausmaß der Kilger-Insolvenz jetzt sichtbar. Das Unternehmen hat beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt.

Kreditlinie gekündigt: Insolvenz war nicht mehr abzuwenden

Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) steht die aktuelle Insolvenz in direktem Zusammenhang mit den bereits laufenden Verfahren innerhalb der Kilger-Gruppe. Vor allem nach der Insolvenz der Domaines Kilger GmbH & Co KG stellte die finanzierende Bank die Kreditlinie fällig. Versuche, die Finanzierung zu verlängern oder zu stunden, blieben erfolglos.

Verbindlichkeiten von rund 2,7 Millionen Euro

Die Kilger KG weist laut AKV Verbindlichkeiten von rund 2,679 Millionen Euro aus. Der Großteil, rund 2,447 Millionen Euro, entfällt auf Bankverbindlichkeiten. Weitere rund 224.000 Euro betreffen Forderungen der ebenfalls insolventen Domaines Kilger GmbH & Co KG. Lieferanten und Dienstleister sind hingegen nur in geringem Ausmaß betroffen.

Liegenschaften sollen Sanierung ermöglichen

Die Gesellschaft selbst beschäftigt keine Mitarbeiter. Ihr Geschäft besteht im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften in Leibnitz und Heimschuh. Die Immobilien werden mit rund 2,5 Millionen Euro bewertet und bringen monatliche Mieteinnahmen von rund 5.650 Euro netto. Mit dem Verkauf beziehungsweise der Verwertung dieser Liegenschaften soll die Sanierung finanziert werden. Den Gläubigern wird eine Sanierungsquote von 30 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans, angeboten.

Kilger-Gruppe bleibt unter Druck

Die Kilger-Gruppe zählt seit Jahren zu den bekanntesten Unternehmensverbünden der Südsteiermark und war unter anderem in den Bereichen Weinbau, Tourismus und Gastronomie tätig. In den vergangenen Wochen gerieten jedoch mehrere Gesellschaften in finanzielle Schieflage. Erst vor wenigen Tagen wurde im Konkursverfahren der Domaines Kilger GmbH & Co KG das gesamte Ausmaß der Krise sichtbar: Dort wurden Forderungen von rund 83,4 Millionen Euro angemeldet, wovon bislang etwa 51 Millionen Euro anerkannt wurden. Mit der nun beantragten Sanierung der Kilger KG wächst die Zahl der betroffenen Unternehmen innerhalb der Gruppe weiter.