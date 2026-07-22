Gefährliche Chemikalien ausgetreten: Industriebetrieb in Lannach evakuiert

Ein Gefahrgut-Austritt hat am Dienstag einen Großeinsatz in Lannach ausgelöst. Ein Industriebetrieb musste evakuiert werden, rund 70 Einsatzkräfte standen stundenlang im Einsatz.

Ein beschädigter Lkw-Auflieger hat am Dienstagnachmittag einen umfangreichen Gefahrguteinsatz im Industriezentrum Lannach ausgelöst. Mehrere Chemikalien waren aus Kanistern ausgetreten. Weil zunächst unklar war, welcher Stoff in welcher Menge austrat, wurde der betroffene Betrieb vorsorglich evakuiert und ein großräumiger Sicherheitsbereich eingerichtet.

©FF Lannach, FF Lebring-St. Margarethen Ein beschädigter Lkw-Auflieger hat am Dienstagnachmittag einen umfangreichen Gefahrguteinsatz im Industriezentrum Lannach ausgelöst.

Gefahrgut beim Abladen entdeckt

Alarmiert wurden die Feuerwehren Lannach und Ettendorf am Dienstag um 15.28 Uhr. Der Lenker des Lkw bemerkte den Austritt der Chemikalien beim geplanten Entladen. Da sich die Stoffe in einem geschlossenen Auflieger befanden, ließ sich die Lage zunächst nicht eindeutig einschätzen. Laut Feuerwehr handelte es sich um Stoffe der UN-Nummern 1791 (Hypochloritlösung), 3264 (ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff) und 1824 (Natriumhydroxidlösung).

©FF Lannach, FF Lebring-St. Margarethen Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle sofort ab und räumten den betroffenen Industriebetrieb.

Betrieb evakuiert und Sicherheitszone eingerichtet

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle sofort ab und räumten den betroffenen Industriebetrieb. Unter schwerem Atemschutz und mit Chemikalienschutzanzügen verschafften sich Feuerwehrleute einen ersten Überblick über die Lage. Rund um den Einsatzort wurde ein 50 Meter großer innerer sowie ein 100 Meter großer äußerer Sperrbereich eingerichtet. Mehrere Zufahrtsstraßen wurden gesperrt. Zur Unterstützung rückten weitere Feuerwehren sowie Spezialkräfte des Schadstoffzuges Süd und der Berufsfeuerwehr Graz an.

©FF Lannach, FF Lebring-St. Margarethen Zur Unterstützung rückten weitere Feuerwehren sowie Spezialkräfte des Schadstoffzuges Süd und der Berufsfeuerwehr Graz an.

Beschädigte Kanister händisch entladen

Nachdem die Lage beurteilt worden war, entluden die Einsatzkräfte den Lkw unter Schutzausrüstung von Hand. Beschädigte Kanister sowie kontaminiertes Material wurden in Spezialbehälter umgefüllt und gesichert. Das ausgelaufene Gefahrgut wurde gebunden, die betroffenen Flächen gereinigt und verbliebene Stoffe mit Wasser verdünnt. Das kontaminierte Lösch- und Reinigungswasser saugte eine Spezialfirma anschließend fachgerecht ab. Vor dem Abrücken mussten alle eingesetzten Feuerwehrmitglieder eine Dekontamination durchlaufen.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Laut Feuerwehr bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Verletzt wurde niemand. Warum die Chemikalien aus den Kanistern austraten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Insgesamt standen knapp 70 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen der Feuerwehren Lannach, Ettendorf, Blumegg-Teipl, Lieboch, Lebring-St. Margarethen, der Betriebsfeuerwehr Magna Lannach, der Berufsfeuerwehr Graz sowie Polizei und Rotes Kreuz im Einsatz.