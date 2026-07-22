Traktor überschlägt sich: Wildkamera rettet Landwirt nach schwerem Unfall

Ein 63-jähriger Landwirt ist in der Steiermark mit seinem Traktor eine steile Wiese hinabgestürzt. Dass der Mann rasch gefunden wurde, ist einer Wildkamera zu verdanken, die den Unfall aufzeichnete.

Ein 63-jähriger Landwirt kam bei Heuarbeiten mit seinem Traktor von einer steilen Wiese ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals.

Ein 63-jähriger Landwirt kam bei Heuarbeiten mit seinem Traktor von einer steilen Wiese ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagabend im Bezirk Liezen ereignet. Ein 63-jähriger Landwirt kam bei Heuarbeiten mit seinem Traktor von einer steilen Wiese ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, der Mann wurde aus dem Traktor geschleudert. Dass Hilfe so schnell eintraf, verdankt er einer Wildkamera.

Wildkamera zeichnete den Unfall auf

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Der 63-Jährige war mit einem Traktor samt Heuwender auf einer steilen Wiese unterwegs, um das Heu zu wenden. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Traktor stürzte ab und überschlug sich mehrmals. Dabei wurde der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert. Eine in der Nähe montierte Wildkamera registrierte den Unfall. Der zuständige Aufsichtsjäger bemerkte die Aufnahmen und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Verletzter mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 63-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber C14 in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Neben der Polizei standen auch die Alpinpolizei mit einer Polizeidrohne, die Bergrettung Liezen, das Rote Kreuz, die Feuerwehr Liezen sowie der Notarzthubschrauber im Einsatz.