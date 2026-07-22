Nach Großbrand im Murtal: Jetzt steht die Ursache fest

Nach dem verheerenden Großbrand eines Wirtschaftsgebäudes im Murtal gibt es nun Gewissheit. Ermittler des Landeskriminalamtes konnten die Brandursache klären. Menschen und Tiere blieben unverletzt.

Nur mit einem Großeinsatz von 153 Feuerwehrkräften konnte am Sonntagabend verhindert werden, dass sich ein verheerender Brand in St. Marein-Feistritz (Bezirk Murtal) auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreitet.

Nur mit einem Großeinsatz von 153 Feuerwehrkräften konnte am Sonntagabend verhindert werden, dass sich ein verheerender Brand in St. Marein-Feistritz (Bezirk Murtal) auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreitet.

Nur mit einem Großeinsatz von 153 Feuerwehrkräften konnte am Sonntagabend verhindert werden, dass sich ein verheerender Brand in St. Marein-Feistritz (Bezirk Murtal) auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreitet, 5 Minuten hat berichtet: Wirtschaftsgebäude in Flammen: 10 Feuerwehren „pendeln“ für Löschwasser. Das Wirtschaftsgebäude wurde zwar vollständig zerstört, doch nun steht fest, wodurch das Feuer ausgelöst wurde.

Flammen schlugen schon bei der Anfahrt entgegen

Wie bereits berichtet, brach der Brand am 19. Juli gegen 22.30 Uhr aus. Zehn Feuerwehren rückten binnen kürzester Zeit aus. Bereits auf der Anfahrt waren meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden sichtbar. Da vor Ort nur wenig Löschwasser zur Verfügung stand, richteten die Einsatzkräfte einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen ein. Rund 80.000 Liter Löschwasser mussten zur Brandstelle gebracht werden. Zusätzlich wurde eine Zubringleitung aufgebaut, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Während das Wirtschaftsgebäude vollständig ausbrannte, gelang es den Feuerwehren, das unmittelbar angrenzende Wohnhaus vor den Flammen zu schützen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Ermittler klären Brandursache

Nun liegen die Ergebnisse der Brandursachenermittlung vor. Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark untersuchten den Brandort gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung. Nach den Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einer stromführenden Leitung das Feuer ausgelöst haben. Das Wirtschaftsgebäude wurde durch den Brand schwer beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden tatsächlich ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 11:22 Uhr aktualisiert