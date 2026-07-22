Stau-Warnung für die Steiermark: Hier brauchen Autofahrer jetzt viel Geduld

Wer am Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Ferienverkehr, Reisewelle Richtung Süden und die Ennstal-Classic sorgen auch in der Steiermark für lange Staus und Verzögerungen.

Das bevorstehende Wochenende dürfte für viele Autofahrer zur Geduldsprobe werden. Während in fast ganz Europa Sommerferien sind, rollt der Reiseverkehr Richtung Adria ungebremst weiter, 5 Minuten hat berichtet: „Staus werden länger“: Karte zeigt, wo die Staugefahr am größten ist. Gleichzeitig locken Großveranstaltungen zahlreiche Besucher an, mit spürbaren Folgen für den Verkehr: Besonders betroffen ist auch die Steiermark.

Pyhrn-Autobahn und Ennstal im Fokus

Nach Einschätzung des ÖAMTC zählen die A9 Pyhrn Autobahn und die B320 Ennstal Straße zu den größten Staufallen der kommenden Tage. Auf der A9 ist vor allem vor den Mautstellen sowie am Grenzübergang Spielfeld mit Verzögerungen zu rechnen. Zusätzlich zieht die Ennstal-Classic von 22. bis 25. Juli tausende Motorsportfans in die Region Schladming-Dachstein und Gröbming. Laut ÖAMTC ist insbesondere auf der B320 vor der Abfahrt Gröbming Ost mit stockendem Verkehr zu rechnen. Auch zwischen der A9-Abfahrt Liezen und Wörschach können sich immer wieder längere Kolonnen bilden.

©ÖAMTC Die Staupunkte in der Übersicht.

Reisewelle Richtung Süden nimmt Fahrt auf

„Langsam steuern wir auf den Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs zu. Der Verkehr wird an jedem Wochenende stärker“, erklärt ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser. Vor allem Urlauber auf dem Weg an die obere Adria sorgen für volle Straßen. Gleichzeitig nimmt auch der Rückreiseverkehr bereits zu. Wer nach Slowenien, Kroatien oder Italien unterwegs ist, muss auf den wichtigsten Transitrouten mit längeren Wartezeiten rechnen.

Auch Formel 1 sorgt für zusätzlichen Verkehr

Für weiteres Verkehrsaufkommen sorgt am Wochenende der Formel-1-Grand-Prix in Ungarn. Vor allem nach Rennende am Sonntag wird rund um den Grenzübergang Nickelsdorf mit erheblichem Rückreiseverkehr gerechnet. Auf der ungarischen Autobahn M1 erschweren mehrere Baustellen die Fahrt zusätzlich. Neben der Steiermark erwartet der ÖAMTC Staus auf zahlreichen Hauptverkehrsachsen in Österreich.

Besonders betroffen sind: A9 Pyhrn Autobahn – Mautstellen und Grenzübergang Spielfeld

A10 Tauern Autobahn – Mautstelle St. Michael und Tunnelbereiche

A11 Karawanken Autobahn – vor dem Karawankentunnel

A13 Brenner Autobahn – Bereich Schönberg und Luegbrücke

A1 West Autobahn – vor dem Grenzübergang Walserberg

A2 Süd Autobahn – Baustellenbereich Tunnelkette Pack

Wer flexibel ist, spart Zeit

Der ÖAMTC empfiehlt, Stoßzeiten möglichst zu meiden und vor Reiseantritt die aktuelle Verkehrslage zu prüfen. Gerade in der Steiermark könnten sich durch den Ferienverkehr und die Ennstal-Classic Staus innerhalb kurzer Zeit deutlich verlängern. Wer seine Abfahrtszeit anpasst oder auf weniger frequentierte Zeiten ausweicht, kann sich unter Umständen viel Wartezeit ersparen.