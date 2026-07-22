50 neue Jobs: Steirischer Onlinehändler investiert in neuen Standort

Der steirische Onlinehändler Niceshops baut seinen Standort in Saaz weiter aus. Mit einem neu gekauften Grundstück schafft das Unternehmen Platz für Wachstum und plant insgesamt 50 neue Arbeitsplätze.

Das Unternehmen hat in Saaz (Bezirk Südoststeiermark) ein rund 23.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben und investiert damit in den Ausbau seines Logistikstandorts.

Das Unternehmen hat in Saaz (Bezirk Südoststeiermark) ein rund 23.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben und investiert damit in den Ausbau seines Logistikstandorts.

Der steirische E-Commerce-Spezialist Niceshops setzt seinen Wachstumskurs fort. Das Unternehmen hat in Saaz (Bezirk Südoststeiermark) ein rund 23.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben und investiert damit in den Ausbau seines Logistikstandorts. Im Zuge der Expansion sollen 50 neue Arbeitsplätze entstehen.

Ein Großteil der Stellen ist bereits besetzt

Die Personalsuche läuft bereits auf Hochtouren. Nach Angaben des Unternehmens konnten 35 der 50 geplanten Stellen schon vergeben werden. Gesucht beziehungsweise eingestellt werden Mitarbeitende nicht nur für die Logistik, sondern auch für Bereiche wie IT, Einkauf und Internationalisierung. Mit dem Ausbau reagiert Niceshops auf das anhaltende Wachstum des Unternehmens und die steigende Nachfrage im Onlinehandel.

Ein Großteil der Stellen ist bereits besetzt

Die Personalsuche läuft bereits auf Hochtouren. Nach Angaben des Unternehmens konnten 35 der 50 geplanten Stellen schon vergeben werden. Gesucht beziehungsweise eingestellt werden Mitarbeitende nicht nur für die Logistik, sondern auch für Bereiche wie IT, Einkauf und Internationalisierung. Mit dem Ausbau reagiert Niceshops auf das anhaltende Wachstum des Unternehmens und die steigende Nachfrage im Onlinehandel.

Rekordumsatz im vergangenen Jahr

2025 war für den Onlinehändler das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte. Rund zwei Millionen Pakete wurden weltweit verschickt, der Umsatz stieg um rund 20 Prozent auf 169 Millionen Euro. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Wachstum. Insgesamt beliefert Niceshops Kunden in 80 Ländern. Das Sortiment wird über rund 30 spezialisierte Online-Shops vertrieben und in bis zu 18 Sprachen angeboten.

Ausbau von Logistik und Technologie

Neben zusätzlichen Lagerkapazitäten will das Unternehmen künftig auch seine E-Commerce-Plattform weiterentwickeln. Geplant sind außerdem Investitionen in Automatisierung und Robotik, um Logistikprozesse effizienter zu gestalten und Partnerunternehmen noch stärker zu unterstützen. Aktuell beschäftigt Niceshops rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Saaz, Graz und Wien.

Paketabgabe betrifft Unternehmen derzeit nicht

Die ab 1. Oktober geplante Paketabgabe für große Onlinehändler wird Niceshops nach eigenen Angaben vorerst nicht treffen. Geschäftsführer Roland Fink verweist darauf, dass der Großteil des Umsatzes im Ausland erzielt werde. Während das Unternehmen heuer insgesamt mit rund 200 Millionen Euro Umsatz rechnet, entfallen etwa 85 Prozent davon auf internationale Märkte. Dadurch fällt Niceshops nicht unter die vorgesehene österreichische Regelung.