Jüngste Gastro-Crew in Österreich übernimmt steirisches Traditionslokal

Mit gerade einmal 20 Jahren hat Fabian Decleva gemeinsam mit Freunden das Herrenhaus am Erlaufsee übernommen. Die junge Mannschaft wirbt selbstbewusst als „jüngste Gastro-Crew Österreichs“ und sammelt bereits viel Lob.

Während viele Gastronomiebetriebe händeringend nach Personal suchen, setzt ein junges Team in Mariazell ein Zeichen. Seit dem Frühjahr wird das Herrenhaus am Erlaufsee von Fabian Decleva und seinen Freunden geführt. Der Chef ist gerade einmal 20 Jahre alt, ebenso wie der Großteil seines Teams. Dass das Alter kein Nachteil sein muss, stellt die Crew auch selbst in den Mittelpunkt. Auf der Website wirbt das Lokal mit dem Slogan „Eure jüngste Gastro-Crew Österreichs!“.

Vom Schuljob zum eigenen Restaurant

Eigentlich sei die Übernahme des Traditionsbetriebs eher kurzfristig zustande gekommen, erzählt Fabian Decleva in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Zwar habe sich seine Familie schon länger für ein eigenes Restaurant interessiert, letztlich sei die Gelegenheit dann aber überraschend gekommen. Erste Erfahrungen in der Gastronomie sammelte der 20-Jährige bereits während der Schulzeit hinter der Schank eines Heurigen. Zuletzt arbeitete er in der familieneigenen Fischproduktion. Den entscheidenden Anstoß gab schließlich sein bester Freund Jeremy, ein gelernter Koch, der sich bereit erklärte, die Küchenleitung zu übernehmen. Für Decleva stand fest: Ohne diese Unterstützung hätte er den Schritt in die Selbstständigkeit nicht gewagt.

Humorvolle Vorstellung der jungen Crew

Neben Fabian und Jeremy gehören weitere Freunde zum Team, ebenfalls allesamt rund 20 Jahre alt. In einem Vorstellungsvideo präsentiert sich die Mannschaft mit einer guten Portion Selbstironie. Fabian bezeichnet sich als „Chef und Schankmeister“, Jeremy tritt als „Küchendiktator“ auf. Komplettiert wird die Crew von Mia, die als „Kellnerin und Extremsportlerin“ vorgestellt wird, Amer als „rechte Hand in der Küche“, Matthias, der „hin und wieder dabei“ ist, Gabriel als „Grillhendlmeister“ sowie Johanna, die als „Kellnerin und indirekte Chefin“ präsentiert wird.

Lernen im laufenden Betrieb

Für die meisten war der Einstieg in die Gastronomie Neuland. Abgesehen vom Küchenchef verfügte anfangs kaum jemand über eine entsprechende Ausbildung. Entsprechend groß seien die Herausforderungen in den ersten Wochen gewesen. Das Team setzt deshalb auf das Prinzip „Learning by doing“. Von Wochenende zu Wochenende würden die Abläufe besser funktionieren und die Erfahrung wachsen. Kulinarisch bleibt das Herrenhaus seiner Linie treu und bietet weiterhin klassische Hausmannskost. Besonderen Wert legt die Crew auf Fischgerichte, nicht zuletzt aufgrund der familieneigenen Fischproduktion.

©Seegarten im Herrenhaus Junge Gastro-Crew übernimmt Traditionsbetrieb in Mariazell.

Positive Rückmeldung der Gäste

Die Resonanz falle bisher durchwegs erfreulich aus. Viele Besucher seien überrascht, wie professionell der Betrieb trotz des jungen Alters des Teams geführt werde. Laut Decleva freuen sich zahlreiche Gäste darüber, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen und einem Traditionslokal neues Leben einhauchen. Auch online häufen sich die positiven Bewertungen. Ein Gast bezeichnet das Team etwa als „coolste Crew“ und lobt die lockere Atmosphäre.

Junge Crew will Traditionsbetrieb weiterentwickeln

Stillstand soll es im Herrenhaus nicht geben. Bereits jetzt denkt das Team über zusätzliche Angebote nach. Geplant sind unter anderem Veranstaltungen im Kaisersaal sowie besondere Menüabende. Außerdem könnte künftig ein Grillwagen vor dem Lokal Wiener Küche zum Mitnehmen anbieten. Damit wollen die jungen Gastgeber den Traditionsbetrieb behutsam weiterentwickeln und zugleich eigene Akzente setzen