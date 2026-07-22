Großeinsatz: Motorradfahrer unter Kleinbus eingeklemmt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch auf der B23 bei Kapellen frontal mit einem Kleinbus kollidiert. Der Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Hebekissen befreit werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag, dem 22. Juli einen Großeinsatz der Einsatzkräfte in Kapellen (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ausgelöst. Ein Motorradfahrer kollidierte auf der B23 aus noch ungeklärter Ursache frontal mit einem Kleinbus und wurde dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Feuerwehr hebt Kleinbus an

Der Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Neuberg an der Mürz erfolgte gegen 16.12 Uhr. Um den eingeklemmten Motorradfahrer retten zu können, hoben die Einsatzkräfte den Kleinbus mithilfe von Hebekissen an. In enger Abstimmung mit dem Notarzt gelang es schließlich, den Verletzten unter dem Fahrzeug hervorzuziehen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 33 in ein Krankenhaus geflogen.

©Feuerwehr Neuberg an der Mürz Schwerer Unfall in Kapellen: ©Feuerwehr Neuberg an der Mürz Motorradfahrer mit Hubschrauber ins Spital geflogen.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Neuberg an der Mürz standen auch die Feuerwehren Kapellen und Mürzzuschlag sowie Rettung, Notarzteinsatzfahrzeug und der Notarzthubschrauber im Einsatz. Während die Feuerwehr Kapellen die Straßensperre und den Brandschutz übernahm, kümmerte sich die Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag um die Bergung des Unfallfahrzeuges mit einem Wechselladerfahrzeug samt Kran. Nach den Aufräumarbeiten konnte der Einsatz beendet werden.